رابع أكبر أقمار كوكب المشتري.. باحثون: قمر "أوروبا" قد يحتوي على جيوب من الماء ‎

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، أن قمر ”أوروبا“ رابع أكبر أقمار كوكب المشتري وأقربها للكرة الأرضية يحتوي على جيوب من الماء على عمق عشرات الكيلومترات تحت سطحه المتجمد، والتي يمكن أن تدعم الحياة.

ووفقاً لتقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد استخدم الفريق الباحث، صور الأقمار الصناعية للمعالم الموجودة على سطح القمر المتجمد وصمموا نموذجًا لعمرها وحجمها.

ويتوقع الباحثون، أن هذه المعالم عبارة عن جيوب من الماء السائل داخل قشرة جليدية بسمك 15 ميلاً والتي تستمر لبضعة آلاف من السنين قبل إعادة تجميدها.

وأكدوا أن هذه الجيوب المائية يمكن أن تكون صالحة للسكن وتحتوي على الحياة الميكروبية التي قد تمكن مسبار ”ناسا“ لاستكشاف الحياة على سطح ”أوروبا“، في مهمة من المتوقع أن تنطلق في عام 2024.

وقام ”تشيس تشيفرز“ وزملاؤه بنمذجة الجيوب لتحديد عمرها وحجمها، من مركبة الفضاء ”جاليليو“ التابعة لوكالة ”ناسا“ والتي استكشفت نظام المشتري في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويتوقع تشيفرز، أنه يمكن أن تكون هناك المئات من جيوب الماء السائل عبر سطح القمر.

يذكر أن وكالة ”ناسا“ تخطط لمهمة تهدف للبحث عن عناصر أو آثار للحياة على قمر ”أوروبا“ التابع لكوكب المشتري، وقد ابتكرت مسبارًا سيكون قادرًا على أن يجوب سطح القمر الجليدي.

ويجري حاليا اختبار قدرة المسبار على تحمل درجات الحرارة المتجمدة، قبل إرساله إلى مدار القمر، في مهمة من المتوقع أن تنطلق في عام 2024، وستصل هذه المركبة الفضائية إلى القمر في عام 2030.