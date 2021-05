الهند.. مصرع 19 شخصا إثر الإعصار "توكتاي" بالهند

لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم بعد اجتياح إعصار الساحل الغربي للهند مدمرا البنية التحتية والمحاصيل، في حين استمر هطول أمطار غزيرة على بعض الأنحاء على الرغم من أن مسؤولي الطقس قالوا، اليوم الثلاثاء، إن العاصفة ضعفت شدتها.

وقال فيغاي روباني رئيس وزراء ولاية غوجارات في تصريحات إعلامية: إن الإعصار ”توكتاي“، الذي وصل إلى ولاية جوجارات غربي البلاد في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أثر على إمدادات الكهرباء في 2400 قرية بالولاية حيث تضرر نحو ألف من أبراج الكهرباء.

What we're experiencing in Mumbai cannot be explained in words!!! #CycloneTauktae pic.twitter.com/XIjiBXIKYH

وأضاف: ”لا تزال الأمطار الغزيرة ورياح سرعتها بين 100 و110 كيلومترات في الساعة مستمرة في العديد من المناطق، الحكومة بأكملها ما زالت في حالة تأهب للتعامل مع أي وضع“.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار المصنف على أنه ”قوي للغاية“ ضعف وأصبح عاصفة ”شديدة القوة“ بعد وصوله إلى البر، مضيفة أن قوته ستواصل الانخفاض في الساعات القليلة المقبلة.

ويعد ”توكتاي“ أقوى إعصار تشهده الهند منذ أكثر من 20 عاما وقد أدى إلى زيادة الضغوط عليها في الوقت الذي تواجه فيه زيادة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فضلا عن نقص في الأسرة والأكسجين في المستشفيات.

#WATCH | Mumbai: A woman had a narrow escape when she managed to move away from the spot just in time as a tree uprooted and fell there. (17.05.2021)

Mumbai received heavy rain and wind yesterday in wake of #CycloneTauktae

(Source: CCTV footage) pic.twitter.com/hsYidntG7F

