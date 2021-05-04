الأمم المتحدة: آلاف العائلات في اليمن تضررت جراء الفيضانات‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ آلاف العائلات في أنحاء اليمن تضررت جراء الأمطار والفيضانات التي تجتاح البلاد، منذ منتصف نيسان/ أبريل، متسببة في وفاة أشخاص وتدمير منازل وممتلكات.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان: ”إن التقارير الأولية تشير إلى أن حوالي 3730 أسرة (22380 شخصا) تضررت من الأمطار والفيضانات، ومعظمهم من النازحين داخليا“.

وأضاف: ”تسبب هطول الأمطار الغزيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتدمير المنازل والمأوى، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى“.

وكانت الحكومة اليمنية قالت، يوم الإثنين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سيول مفاجئة في مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت، وسط البلاد.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق أخرى.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة فرانس برس، شوارع المدينة التي غمرتها المياه، وتضرر مبان طينية ومركبات ودراجات نارية تحت الأنقاض والوحول.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تسببت الفيضانات في أضرار متعددة واسعة النطاق، في محافظات: عدن وأبين والضالع ولحج وحضرموت ومأرب وتعز.

ويلقى العشرات من الأشخاص مصرعهم كل عام في جميع أنحاء اليمن؛ جراء الفيضانات المفاجئة.