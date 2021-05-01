تقنية صديقة للبيئة تحرك الطائرة أثناء سيرها على الأرض بدلًا من الوقود

ابتكرت شركة ”نيما“ البريطانية للصناعات التقنية، جيلًا جديدًا من محركات الطائرات، تساهم بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، أثناء سير الطائرة على الأرض وحول مدرجات المطار قبل أو بعد الرحلات الجوية.

ووفقًا لموقع ”روتشديل“ الإخباري، صممت ”نيما“ محركات جديدة بمفتاح تشغيل، لطائرة خفيفة بمحرك مروحة توربينية، حيث يوفر المحرك الطاقة لتدوير المروحة أثناء سير الطائرة على الأرض بدلًا من استخدام الوقود.

وقال أندرو ويلدينغ، المدير التنفيذي لشركة ”نيما“:“هذا المحرك لطائرة صغيرة، ولكن نأمل استخدامه في الطائرات الكبيرة، حيث يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات التلوث في قطاع الطيران“.

ويشكل المشروع جزءًا من برنامج CleanSky 2 (CS2)، لصنع طائرات صديقة للبيئة، وهو شراكة أوروبية بين القطاعين العام والخاص.

وتعاونت ”نيما“ في صنع التقنية مع جامعة نوتنغهام البريطانية، وشركة ”سافران“ الفرنسية لصناعة محركات الطائرات، وذلك ضمن مشروع ”ACHIEVE“.

وأوضح ويلدينغ، أن الفكرة وراء مشروع ”ACHIEVE“، هي بناء جهاز ميكاترونيك يجمع بين الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وعلوم الحاسوب، لتوصيل الطاقة الميكانيكية لقيادة المروحة عندما تسير الطائرة على الأرض، حيث يقلل من الحاجة لاستخدام الوقود، ويولد كهرباء تشحن البطاريات والمعدات الكهربائية الموجودة على متن الطائرة.

وتابع:“واجه إنشاء محرك بمفتاح تشغيل لطائرة خفيفة تحديات خاصة، حيث في البداية كان يجب أن يتلاءم مع مساحة ضيقة للغاية، ويجب أن يكون خفيف الوزن“.

وبين ويلدينغ، أن الجزء الأصعب هو تركيب المحرك حول عمود المروحة الدافعة للطائرة، وهي نوع من المراوح الميكانيكية تنقل الطاقة بتحويل الحركة الدورانية إلى دفع مروحة الطائرة، وتجهيزها لتعمل بسرعة 18000 دورة في الدقيقة (RPM).

وتابع:“لتوضيح ذلك بعبارات بسيطة، لا تدور المروحة الدافعة إلا عند 1700 دورة في الدقيقة حتى تولد ما يكفي من الكهرباء، وكان علينا أن نجعلها تعمل أسرع من ذلك بعشر مرات“.