"ناسا" تطلق رابع رحلة لمروحية "إنجينيوتي" على المريخ

نجحت مروحية ”إنجينيوتي“ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، في التحليق بأجواء المريخ للمرة الثالثة لمسافة أبعد وأسرع، بعد أن أكمل الفريق الأرضي آخر الأهداف اللازمة لنجاح هذا المشروع التجريبي.

ويسعى فريق ”ناسا“ مجددا لتحليق المروحية مرة رابعة على المريخ لمسافة أسرع وأبعد من أي وقت مضى فوق المزيد من الصخور والحفر، وسيحدث ذلك عاجلاً وليس آجلاً أيضًا.

أعلنت وكالة ناسا أنه من المقرر أن تقلع الرحلة الرابعة للمروحية اليوم الخميس الـ29 من أبريل/نيسان في تمام الساعة الـ10:12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأكمل فريق العلماء في وكالة ”ناسا“ الأمريكية هدفهم الأول قبل ست سنوات عندما أثبت أن المروحية يمكنها التحليق داخل غرفة مختبر الدفع النفاث، وعندما حلقت مروحية ”إنجينيوتي“ للمرة الأولى على سطح المريخ في أبريل الجاري، حقق الفريق هدفه الثاني.

وتجاوز الهدف الثالث والأخير عندما حلقت المروحية لمسافة 164 قدمًا بسرعة نحو 4.5 ميل في الساعة وعلى ارتفاع 16 قدمًا خلال رحلتها الثالثة، لذلك لا يوجد شيء آخر تفعله سوى محاولة تحطيم هذه الأرقام، وتحقيق أرقام قياسية.

وبالنسبة لرحلة اليوم، يسعى فريق ”ناسا“، أن تحلق المروحية لمسافة 276 قدمًا وعلى ارتفاع 16 قدمًا، مع زيادة مدة بقاء المروحية في الجو من 80 ثانية إلى 117 ثانية وزيادة السرعة القصوى للطائرة من 4.5 ميغا بيكسل في الساعة إلى 8 ميغا بكسل في الساعة.

وفي حين أن الفريق لديه بالفعل بعض الأفكار الرائعة للرحلة الخامسة، إلا أنه يؤجل الكشف عنها حتى يحقق نتائج رحلة اليوم، فبعد خمس رحلات، من المتوقع أن تنهي وكالة ناسا جهود مروحية إنجينيوتي وتحول تركيزها إلى المهمة الرئيسة؛ وهى البحث عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.

جدير بالذكر، أن المروحية ”إنجنويتي“ وصلت إلى المريج بعد سفر ما يقرب من 300 مليون ميل على متن المسبار بيرسيفرانس، الذي يزن نحو ألف كيلو غرام وهو بحجم سيارة صغيرة، ووصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في فبراير الماضي بعد رحلة استمرت 203 أيام.