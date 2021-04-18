زلزالان يضربان تايوان ولا تقارير عن خسائر

قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة تلاه زلزال بقوة 6.2 درجة، ضربا شرق الجزيرة، اليوم الأحد، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر.

وأضاف المكتب أن الزلزال الأول، الذي هز المباني في العاصمة تايبه، كان على عمق 15 كيلومترا ومركزه في منطقة هوالين، على الساحل الشرقي لتايوان.

وقال إن الزلزال الثاني، الذي وقع بعد ثلاث دقائق من وقوع الزلزال الأول، كان على عمق 14 كيلومترا ومركزه في هوالين أيضا.

وقالت وزارة النقل، إن العمليات لم تتأثر على خط القطارات السريعة، الذي يمتد على ساحل تايوان الغربي.

وقالت إدارة الإطفاء، إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية في بحر الصين الجنوبي، وهي عرضة للزلازل.

وقُتل ما يزيد على 100 شخص في زلزال جنوب تايوان في عام 2016، بينما قتل زلزال بقوة 7.3 درجة ما يزيد على ألفين في عام 1999.