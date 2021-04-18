مشاهد من آثار زلزال في إيران.. ولا تقارير عن إصابات

شعر سكان الكويت وجنوب العراق بهزة أرضية ناجمة عن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني، الأحد، أن ”هذا الزلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وضرب الحدود الإدارية بين محافظتي بوشهر وفارس جنوبي البلاد في الساعة 11:11:50 (التوقيت المحلي) من صباح اليوم الأحد“، مضيفاً أن ”الزلزال كان مركزه بندر غناوه بمدينة بوشهر“.

وأشار التلفزيون إلى أن ”الزلزال بلغ عمقه 10 كم وشعر به سكان محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية“، من دون تقديم المزيد من المعلومات عن حجم الخسائر والأضرار.

وقال سكان في الكويت والبصرة ومناطق أخرى بجنوب العراق إنهم شعروا بهزة أرضية.

من جانبه، قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة بوشهر، جهانغيري دهقاني، إن ”الزلزال لم يسفر عن وقوع أي إصابات حتى الآن“، مضيفاً أن ”هناك عددا من المنازل في القرى والأرياف تعرضت لأضرار“.

وقال دهقاني: ”إن قوة الزلزال كانت من النوع الذي شعر به السكان في المحافظات المجاورة، خاصة في محافظة خوزستان“.

وأضاف: ”فور وقوع الزلزال تم إرسال فرق تقييم إدارة الأزمات إلى المنطقة، لكن حتى الآن لم نتلق معلومات دقيقة حول الأضرار المحتملة“.

كما أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، تعرض جبال بمدينة ”غناوه“ إلى انهيار.

ریزش کوه های اطراف گناوه بر اثر زلزله pic.twitter.com/HVVMubbOcy — باشگاه خبرنگاران جوان | YJC (@yjc___agency) April 18, 2021

وذكرت تقارير إيرانية أن سكانا في المقاطعات المجاورة بما في ذلك خوزستان كهكيلويه وبوير أحمد وفارس شعروا بالزلزال.

كما أعلن مجتبى خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، أنه تم اتخاذ إجراءات لإنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية في المنطقة التي ضربها الزلزال.

وإيران واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وقد ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية في محافظة كرمنشاه غرب البلاد في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017.