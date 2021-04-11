"ناسا" تؤجل رحلة مروحية "إنجنويتي" إلى المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، تأجيل إطلاق أول رحلة تجريبية لمروحية ”إنجنويتي“ دون طيار في جو المريخ، كانت مقررة اليوم 11 أبريل.

وكتب مسؤولو ”ناسا“ في بيان: ”لن يتم إطلاق المروحية قبل 14 أبريل الجاري.. فأثناء اختبار الدوران العالي السرعة للمروحية (إنجنويتي) الذي جرى يوم الجمعة توقف بشكل مفاجئ أثناء الانتقال من وضع ما قبل الطيران إلى وضع الطيران“.

وأكد البيان أن مروحية إنجنويتي ”آمنة وصالحة للخدمة وتتواصل بشكل كامل مع مراقبي المهام على الأرض“، مضيفا ”أن فريق الهليكوبتر التابع للوكالة يقوم بفحص البيانات لتحديد المشكلة وسيقوم بتحديد موعد آخر لإجراء اختبار السرعة الكاملة بعد الانتهاء من المراجعة“.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إطلاق مروحية إنجنويتي اليوم 11 نيسان/ أبريل على ارتفاع 10 أقدام حوالي 3 أمتار، لمدة 30 ثانية تقريبا ثم تعود إلى سطح المريخ.

وفي حال نجاح المروحية في التحليق في جو المريخ، ستكون هذه أول رحلة لطائرة على كوكب آخر. وتعمل المروحية ببطاريات الليثيوم ولديها القدرة على القيام بالعديد من محاولات التحليق الأخرى لمدة شهر تقريبا.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأمريكية كانت تخطط لأربع رحلات أخرى أكثر صعوبة على مدى 30 يوما، إلا أن المروحية تواجه ظروفا قاسية على سطح المريخ، حيث تصل درجات الحرارة إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر، وجاذبية منخفضة للغاية.

وسافرت المروحية ”إنجنويتي“ ما يقرب من 300 مليون ميل إلى المريخ على متن المسبار بيرسيفرانس، الذي يزن حوالي ألف كيلوغرام وهو بحجم سيارة صغيرة، ووصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في شباط/ فبراير الماضي بعد رحلة استمرت 203 أيام.