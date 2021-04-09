درجات تحت الصفر ليلا مشمس نهارا.. ناسا تنشر أول "نشرة جوية" من المريخ‎

في منتصف فبراير، هبطت عربة جوالة مجهزة بطائرة هليكوبتر إبداعية على سطح فوهة ”جيزيرو“ على سطح المريخ، اختارت ناسا اسم Perseverance لتطلقها على عربتها التي تعني ”ذات العزم والمثابِرة“، ويبدو أن الاسم ينطبق عليها بالفعل، فقد جمعت العربة الجوالة بيانات مفصلة عن الكوكب الأحمر وبفضلها بدأت تتكشف الكثير من الأسرار.

تقرير نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“، تضمن أحدث بيانات أرسلتها المثابِرة“ والمعلومات الأولى حول أحوال الطقس على المريخ.

وبحسب التقرير، يعد نظام القياس MEDA (محلل ديناميات البيئة المريخية) أحد عناصر العربة، والذي يعتبر بالنسبة لعلماء ناسا محطة أرصاد جوية تقوم بفحص الطقس على الكوكب كل ساعة.

وبفضل المعلومات المتعلقة بسرعة الرياح واتجاهها، ومستوى الضغط الجوي ودرجة حرارة الهواء والأرض، تمكن العلماء من تخطيط المهام للساعات التالية من تشغيل المركبة الجوالة، وسيتم استخدام تلك البيانات للتخطيط لبعثات فضائية مستقبلية.

كما سيتم استخدام نظام MEDA للتخطيط لأول رحلة للمروحية على سطح المريخ في 11 أبريل، ومعروف أن قياس الغلاف الجوي يساعد في تحديد أفضل وقت للإقلاع.

ووفقا لتوقعات الطقس الأولى من محلل الديناميكيات البيئية للمريخ، أو MEDA، تبدو ظروف بدء المهمة مثالية. نشرت وكالة ناسا أول تقرير يومي السبت والأحد، أبلغ عن ارتفاع درجة الحرارة 7.6 درجة تحت الصفر، والصغرى 117.4 درجة.

ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء: ”سيتم نشر تقارير الطقس من المريخ خلال العام المقبل، والتي ستسمح لنا بفهم أفضل للظروف على الكوكب والاستعداد لمهام مستقبلية – تشمل أيضًا رواد الفضاء“.

وحاليا على سطح المريخ، إلى جانب نظام MEDA على العربة الجوالة، تمتلك ناسا بالفعل ثلاث محطات أرصاد جوية، كما تمتلك اثنتين أخريين على متن مركبة كيوريوسيتي Curiosity على بعد 3700 كيلومتر من المثابِرة.

وكانت ناسا قد شاركت بانتظام صورًا لكوكب المريخ تم إرسالها إلى الأرض بواسطة عربتها، ولكن ربما لم تتوقع الوكالة أن إحدى الصور ستسبب ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث تُظهر إحدى الصور ظاهرة تبدو للوهلة الأولى وكأنها قوس قزح نموذجي.

ومعروف أن أقواس قزح تتكون من الضوء المنعكس من جزيئات الماء، ولا يوجد على المريخ ما يكفي من الماء حتى يتكثف، لذلك الماء السائل يمكن أن يظهر في الغلاف الجوي للكوكب، وما نراه هنا هو توهج فقط، حسبما شرحت وكالة ناسا.