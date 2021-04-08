بعد 20 عاما.. حل لغز "العناكب العملاقة" على سطح المريخ

كشف العلماء لغز ”العناكب العملاقة“، التي وجدت في القطب الجنوبي لكوكب المريخ، بعد 20 عامًا من التقاط صور لها بالأقمار الصناعية.

وحيّرت هذه الأشكال الغريبة التي تم رصدها على الكوكب الأحمر، العلماء لفترة طويلة؛ لأنها لا تشبه أي شيء على الأرض.

ونجح الباحثون من خلال دراسة جديدة، في إعادة إنشاء نسخة أصغر من هذه العناكب في المعمل، وباستخدام لوح من جليد ثاني أكسيد الكربون، يُعرف بـ“الجليد الجاف“ وآلة تحاكي الغلاف الجوي على المريخ، تبين أنه غاز.

وأظهرت الدراسة، أنه عندما لامس الجليد البارد الطبقة الأكثر دفئًا من الرواسب الشبيهة بالمريخ، تحول جزء من الجليد من مادة صلبة إلى غاز، يُشار إليه باسم التسامي أو التصعد؛ أي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، دون المرور بالحالة السائلة.

وتسببت هذه العملية في إحداث شقوق أشبه بخيوط ”العنكبوت“، وفقًا لتقرير نقلته صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

من جانبها، قالت المؤلفة الأساسية للدراسة، لورين ماكيون، إن هذا البحث يقدم المزيد من الأدلة لعملية سطحية يعتقد أنها غيرت المشهد القطبي على المريخ.

وأضافت أن التجارب تُظهر بشكل مباشر، أن أشكال العنكبوت التي تمت ملاحظتها على سطح المريخ، تشكلت من خلال التحول المباشر للجليد الجاف من صلب إلى غاز.

يُشار إلى أن أكثر من 95 ٪ من الغلاف الجوي للمريخ، يحتوي على ثاني أكسيد الكربون، ويتكون الجليد والصقيع الذي يتشكل حول القطبين الجنوبي والشمالي في الشتاء -أيضًا- من ثاني أكسيد الكربون.

ووفق دراسة أجريت في عام 2003، افترض الباحثون أن العناكب على الكوكب الأحمر تتشكل في الربيع، عندما تخترق أشعة الشمس طبقة جليد ثاني أكسيد الكربون، وتسخن السطح تحتها، ويتسبب التسخين في تراكم الضغط تحت الجليد حتى يتشقق أخيرًا.