سحلية ضخمة تثير ذعر المتسوقين في محل سوبرماركت بتايلاند (فيديو وصور)

أثارت سحلية عملاقة، أشبه بالتمساح، طولها حوالي مترين، الذعر بين المتسوقين بعدما اقتحمت سوبر ماركت وتسلقت الرفوف بحثًا عن الطعام.

وخرجت السحلية من بركة قريبة وتسللت لمتجر 7-Eleven في مدينة ”ناخون باثوم“ في تايلاند، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبمجرد رؤيتها، اختبأ الموظفون والعملاء خلف المناضد، بينما شقت السحلية طريقها في المتجر وألقت بالمنتجات على الأرض، ثم صعدت إلى أعلى الرفوف.

واتصل أحد الموظفين بالشرطة، الذين استعانوا بمتخصصين لاصطياد السحلية.

وقالت شاهدة عيان: ”توقفت عند المتجر لشراء مشروب ثم رأيت سحلية ضخمة بالداخل، لكن الحيوان كان قريبًا جدًا من ممر المشروبات“.

وأضافت: ”أنها حيوان خطير، خاصة عندما تكون غاضبة، لذلك بقيت وقمت بتصوير الأمر على هاتفي، أعتقد أن المتاجر بها كل شيء، حتى السحالي“.

ووصل فريق الإنقاذ إلى المتجر القريب من العاصمة التايلاندية، بانكوك، وتم سحب السحلية من المتجر، قبل نقلها من المكان.

وبحسب الصحيفة، يعتقد أن السحلية الزاحفة كانت تكافح للعثور على الطعام في الخارج، بعد شهور من الطقس الجاف، مع القليل من الأمطار في المنطقة.

وتعيش السحالي الآسيوية في المياه في القنوات والبرك في المدن الكبيرة في تايلاند، وتتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وفضلات الطعام التي تركها الإنسان.

وتعتبر هذه السحالي عدوانية، عندما تتعرض للتهديد، ولديها عضة سامة تحمل أحيانًا بكتيريا ضارة.