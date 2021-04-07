مصر.. هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح المصرية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال المعهد، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 192 كيلومترا شمال شرق مدينة مرسى مطروح.

وأوضح المعهد في بيان صباح اليوم، أن الهزة وقعت الساعة الـ3 و32 دقيقة فجرا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن الوضع آمن حتى الآن بعد هذه الهزة.

وشهدت مصر على فترات متباعدة زلازل متباينة القوة كان أخطرها الذي وقع في يوم الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر 1992، بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي بالقرب من مدينة دهشور على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من القاهرة.

وتسبب ذلك الزلزال في هدم معظم بيوت شمال مصر وأسفر عن مصرع 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرّد نحو 50 ألف شخص.