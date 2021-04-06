منوعات

في حدث نادر.. اكتشاف فقاعات ضخمة تحوي أعدادًا هائلة من بيض الحبار في عمق البحر (صور)‎
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 18:47 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 19:15 GMT

في حدث نادر.. اكتشاف فقاعات ضخمة تحوي أعدادًا هائلة من بيض الحبار في عمق البحر (صور)‎

في كشف علمي غريب ومذهل، وجد باحثون مجموعة من الفقاعات الضخمة في أعماق البحار قبالة الساحل النرويجي. وأكثر ما يثير الاهتمام في هذا الاكتشاف الفريد، هو حجم

+A -A
المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

في كشف علمي غريب ومذهل، وجد باحثون مجموعة من الفقاعات الضخمة في أعماق البحار قبالة الساحل النرويجي.

وأكثر ما يثير الاهتمام في هذا الاكتشاف الفريد، هو حجم الفقاعات الضخم ومحتواها، إذ يبلغ عرضها ما يصل إلى 91 سم وتحتوي على مئات الآلاف من بيض الحبار الصغير في جيوب صغيرة.

2021-04-41397766-9440259-When_female_I_coindetii_reproduce_they_produce_giant_buoyant_egg-a-53_1617710189366

 

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أشار الباحثون إلى أن فقاعات البيض هذه تنتمي إلى نوع الحبار المعروف بـ Illex coindeti أو ”الحبار الجنوبي“ قصير الزعانف، والذي يتواجد في كل من المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط.

2021-04-41397768-9440259-The_masses_which_slowly_disintegrate_with_time_float_around_half-a-49_1617710045530

ويوضح الباحثون أنه عندما تتكاثر أنثى هذا النوع من الحبار، تنتج أكياسًا أو فقاعات بيض عملاقة مخاطية، تساعد في الحفاظ على البيض والأجنة وحمايتها من الكائنات المفترسة خلال فترة نموها، قبل أن تتفكك الفقاعات ببطء بمرور الوقت، وتطفو الكيسات الصغيرة في المساحة بين قاع وسطح البحر.

2021-04-41397762-9440259-While_scientists_have_known_about_I_coindetii_for_almost_two_cen-a-51_1617710110291

ولاحظ الباحثون، سمة معينة تميز أكثر من نصف هذه الفقاعات، وهي ظهور خطوط داكنة داخلها قد تكون عبارة عن الحبر الذي أطلقته أنثى الحبار عندما تم تخصيب البيض.

2021-04-41397762-9440259-Bizarre_three_foot_wide_blobs_of_jelly_have_been_spotted_off_the-a-55_1617710220859

وعلى الرغم من جمع الخبراء معلومات عن الحبار الجنوبي قصير الزعانف منذ ما يقرب من قرنين، إلا أن رؤية هذه الأكياس أو الفقاعات، هو حدث نادر للغاية، وسمح للباحثين بأخذ عينات منها لفحصها ودراستها.

2021-04-41397768-9440259-The_divers_one_of_whom_is_pictured_collected_the_samples_in_smal-a-48_1617709971008

وبدراسة العينات، اكتشف الباحثون، أن أجنة هذا النوع من الحبار يمر بـ 4 مراحل مختلفة، وتؤثر كل مرحلة منها على هيئة الفقاعة الضخمة، إذ يمكن أن يشير ظهور الخطوط الداكنة أو عدم ظهورها إلى مرور كيسات البيض بمراحل نمو مختلفة.

2021-04-41397762-9440259-While_samples_were_only_collected_from_four_of_the_masses_the_fa-a-52_1617710133123

كما أشاروا إلى أن الخطوط قد تكون بمثابة آلية دفاعية، إذ تجعلها تبدو وكأنها تحتوي على سمكة ضخمة، الأمر الذي قد يخيف أي كائنات مفترسة ويبعدها.

2021-04-41399166-9440259-The_egg_sacs_belong_to_the_common_squid_Illex_coindetii_the_team-a-47_1617709862217

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play