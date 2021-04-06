هزة أرضية بقوة 5.2 تضرب إقليم كردستان العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، حدوث هزة أرضية في إقليم كردستان، قرب الحدود مع إيران.

وقالت الهيئة في بيان: ”سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم، عند الساعة 12: 6 في قضاء بنجوين (96 كيلومترا شرق محافظة السليمانية“.

وأضافت الهيئة: ”بلغت قوة الهزة 2،5 درجة، وشعر بها المواطنون في المنطقة“.

وكانت الهيئة العراقية للرصد الزلزالي أشارت، السبت الماضي، إلى أن ”العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو 19 زلزالا، منها عشر هزات داخل العراق، وهزتان في سوريا قرب الحدود العراقية- السورية، وسبع داخل إيران قرب المناطق الحدودية للعراق“.