بعد تعويم السفينة الجانحة.. مصر تجري مسحا جويا لمنع حدوث تلوث بيئي بقناة السويس (صور)

أجرت وزيرة البيئة في مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد، مسحا جويا بالطائرة لمنطقة قناة السويس؛ لمتابعة الوضع البيئي للمنطقة بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة ”إيفر غيفن“.

وأجرت الوزيرة تلك الجولة بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة عمليات القوات المسلحة، بحضور رئيس معهد علوم البحار ولفيف من المختصين والاستشاريين في الحفاظ على البيئة البحرية بالوزارة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وبحسب بيان حكومي، يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين هيئه قناة السويس ووزارة البيئة؛ للحفاظ على السلامة البحرية، ولضمان تطبيق كافة مبادئ الإدارة البيئية السليمة.

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وأكدت الوزيرة، أن المسح الجوي يهدف إلى تفقد منطقة قناة السويس وما حولها، والوقوف على الوضع البيئي بمنطقة تواجد وانتظار السفن بسبب الأزمة، والتي تجاوز عددها أكثر من 230 سفينة؛ للوقوف على أي تداعيات بيئية بالمنطقة.

وأضافت أن ذلك يأتي أيضا بهدف التأكد من تطبيق كافة إجراءات الإدارة البيئية، وضمان عدم وجود مخلفات ناتجة عن السفن، خاصة السفن التي كانت تنقل ماشية حية وعلقت 3 منها ببحيرة التمساح و 4 بالبحيرات المرة الكبرى، بإجمالي 70 ألف رأس تقريبا، كانت جميعها تحت المراقبة الشديدة؛ نظرا لكونها مصدرا شديد الخطورة على البيئة البحرية.

ولفتت إلى أن المسح الجوي أسفر عن خلو المسطح المائي من أي آثار ضارة للبيئة، سواء مخلفات لماشية نافقة أو مخلفات بترولية.