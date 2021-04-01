ظاهرة غريبة.. ديدان هائلة تجتاح مدينة أمريكية عقب أمطار غزيرة (صور)

رصدت إحدى قاطنات مدينة ”هوبوكين“ بولاية نيوجيرسي الأمريكية، أعدادا هائلة من الديدان، انتشرت على بعض طرقات المدينة، وفقا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن المعتاد بعد هطول الأمطار خروج بعض ديدان الأرض إلى الأسطح لتتلوى فقط فوق التربة والأرصفة، لكن ما حدث الخميس الماضي يعد ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة.

وتوجهت السيدة إلى تيفاني فيشر عضو مجلس المدينة الذي نشر صور ”إعصار الديدان“ على ”فيسبوك“.

وظهرت نظريات متعددة عبر الإنترنت لتفسير تلك الظاهرة، حيث أرجعها البعض لأوبئة مذكورة في التوراة، بينما أشار البعض الآخر إلى ظاهرة ”القمر الدودي“، الذي أطلقه الأمريكيون الأصليون لوصف البدر الذي يظهر في أوائل الربيع، عندما تكون الأرض دافئة بدرجة كافية لصعود ديدان الأرض إلى السطح.

وتكهن أحد الأشخاص بأن الديدان تدور فيما يسمى بـ“دوامة الموت“، وهي ظاهرة تحدث في النمل عندما ينفصل بعض منه عن المستعمرة الرئيسية، حيث يفقد النمل المسار ويبدأ في متابعة بعضه البعض في حلقة لا نهاية لها تنتهي غالبا بموته من الإرهاق.

كما كانت هناك نظرية تقول إن المجال الكهرومغناطيسي الصادر عن أعمدة الإنارة القريبة يفسد حركة الديدان.

ووفقا لتقرير المعهد الوطني للصحة لعام 2015، يمكن لبعض الديدان استشعار هذه الحقول الكهرومغناطيسية، وهي قدرة تسمى التحسس المغناطيسي.

ومن ضمن الحقائق عن الديدان، أنها تتنفس من جلدها، لذلك عندما تكون التربة مشبعة بالأمطار الغزيرة فإنها تأتي إلى السطح لتتجنب الغرق.