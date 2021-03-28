السعودية.. مشروع بيئي للاستفادة من مياه الوضوء في الحرم المكي (فيديو وصور)

كشفت السعودية، اليوم الأحد، عن مشروع جديد يستهدف الاستفادة من الكميات الكبيرة التي يتم استهلاكها في الوضوء بالحرم المكي، في مشروع بيئي يقوم على تشجير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين السريفين، إن المشروع الذي يحمل اسم ”مبادرة تشجير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام“، يتماشى مع رؤية المملكة بنشر الغطاء النباتي، والحد من التلوث.

وتهدف المبادرة إلى تحسين البيئة العامة في المسجد الحرام، والساحات التابعة له، باستغلال المساحات الخالية، والممرات، وتحويل أجزاء منها إلى أحواض زراعية، وتهدف أيضًا إلى استغلال مياه الوضوء، ومعالجتها، وتدويرها، و الاستفادة منها بري تلك المسطحات والأشجار.

وتستهدف المبادرة تغطية ما يقارب 7 آلاف متر مربع من المساحات الخالية بواقع تقريبي 25 موقعًا في منطقة أعلى السلالم الكهربائية بتحويلها إلى أحواض زراعية بعدة مستويات لنشر الظِلال في المواقع المجاورة لها.

الشيخ السديس : قريباً تشجير ساحات الحرم المكي وتشجير أعمدة الجسور بالساحات من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري pic.twitter.com/2BAZ2CExXK — شجرة (@TREE_2030) January 26, 2021

ومن خلال المُبادرة سيتم تشجير مداخل نفق السوق الصغير، ومناطق الخدمات العامة بالساحات كأماكن الشرب، ودورات المياه، وتوفير الإضاءة المناسبة، ووسائل الري والصرف.

الرئيس العام يدشن "مبادرة تشجير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام" تماشياً مع رؤية المملكة بنشر الغطاء النباتي، والحد من التلوثhttps://t.co/xbo5f3wCKa pic.twitter.com/eoRgFIV6lP — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 28, 2021

وتشهد منطقة مكة المكرمة جوًا حارًا وجافًا خلال فصول الصيف الطويلة، ما يسبب معاناة لملايين الحجاج، والمعتمرين، والمصلين، وزوار الحرم المكي، رغم جهود السلطات لتلطيف الأجواء عبر المكيفات المنتشرة في المسجد الحرام، والمظلات في الساحات.

ومن شأن زراعة عدد كبير من الأشجار في محيط الحرم، بالاستعانة بمياه الوضوء في بلد فقير بالمياه كالسعودية، أن يساعد بجهود السلطات لتلطيف الأجواء في الحرم المكي.

وقال رئيس شؤون الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن المبادرة ”تنبع من صميم ديننا الإسلامي الحنيف الذي أولى هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا“، مستشهدًا بأدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.

وظل شح المياه عائقًا أمام السعودية لإطلاق مشاريع زراعية كبيرة في البلاد، لاسيما في مناطق الوسط الصحراوية، لكن المملكة تعكف حاليًا على خطط تشجير غير مسبوقة تستهدف زراعة مليارات الأشجار في بلد يتطلع ليصبح وجهة سياحية وترفيهية عالمية.