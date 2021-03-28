تونس تعلن تبني مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" السعودية لحماية البيئة

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، اليوم الأحد، تبنّي بلاده لمبادرة “ الشرق الأوسط الأخضر“ لحماية البيئة، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء الإعلان التونسي بعد مكالمة هاتفية، جمعته بوزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ورئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي.

ونقل بيان لرئاسة الحكومة التونسية، عن هشام المشيشي، تأكيده ”مساندة تونس لهذه المبادرة البيئية، ودعمها التام، لما لها من دور في دعم الجهود العالمية من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري“.

وأكد هشام المشيشي أن تونس ”ستضع كل خبراتها في مجال البيئة من أجل إنجاح المبادرة السعودية، ولإنجاح هذا المسار بتضافر جهود كل الأطراف“ وفق البيان.

وأضاف البيان أن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، شرح للمشيشي مبادرة ”الشرق الأوسط الأخضر“ موضحا أنها ”سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها على خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة“.

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس السبت، مبادرة ”الشرق الأوسط الأخضر“، التي تسعى إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية، وهي أكبر برنامج تشجير عالميا.