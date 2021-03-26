منوعات

السعودية.. إنقاذ عشرات الدلافين الج...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 11:21 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 13:00 GMT

السعودية.. إنقاذ عشرات الدلافين الجانحة على شاطئ أملج (صور)

جنحت عشرات الدلافين على شاطئ أملج؛ بسبب الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية، مما دفع المتطوعين من أبناء المنطقة والجهات المختصة للمشاركة في عملية إنقاذ واسعة،

+A -A
المصدر: فريق التحرير

جنحت عشرات الدلافين على شاطئ أملج؛ بسبب الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية، مما دفع المتطوعين من أبناء المنطقة والجهات المختصة للمشاركة في عملية إنقاذ واسعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة.

2021-03-00-42

وشارك في عمليات الإنقاذ عناصر من قوات حرس الحدود، ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني وجمعية البر، وخبراء بيئة من شركة البحر الأحمر للتطوير، وعدد من المتطوعين.

2021-03-000-34

وتمكن المشاركون في هذه الجهود من إنقاذ عشرات الدلافين من موت محقق بإعادتها إلى المياه العميقة في البحر الأحمر، فيما نفق منها سبع دلافين.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play