أعاصير قوية تقتل 5 أشخاص وتدمر أحياء بأكملها في ألاباما الأمريكية

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص، مصرعهم، وأصيب العشرات، ودمرت أحياء بأكملها؛ إثر أعاصير قوية اجتاحت ولاية ألاباما الأمريكية، يوم الخميس.

وسُجلت حالات الوفاة المؤكدة في بلدة أوهاتشي، التي يقطنها نحو 1200 في الركن الشمالي الغربي من الولاية.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كالهون، إن إعصارا دمر منازل واقتلع أشجارا وقطع خطوط الكهرباء. مضيفة أن فرق الإنقاذ تعتني بالناجين المصابين وتبحث عن ضحايا آخرين.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.

DEADLY TORNADO OUTBREAK: Several states across the South are under tornado watches, with multiple deaths and injuries reported after dangerous tornadoes touched down across Alabama. @Ginger_Zee is in the storm zone. https://t.co/4T0IYMSLqy pic.twitter.com/44M56kzgAQ

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 26, 2021