عشرات الدلافين تلجأ إلى شاطئ سعودي إثر تقلبات مناخية (فيديو وصور)

لجأت عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي يُطل على البحر الأحمر، في ساعة مبكرة، من يوم الأربعاء، بسبب تقلبات جوية تضرب المنطقة، وتسببت كذلك بتعطل الملاحة، وعبور السفن في قناة السويس القريبة.

وفوجئ رواد شاطئ في محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك في أقصى شمال البلاد، بنحو 40 من الدلافين هاربة من البحر، بالتزامن مع موجات مد قوية تسببت بها الرياح والأمواج البحرية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، الدلافين على الشاطئ الضحل، وقد ابتعد بعضها عن المياه تمامًا، ما تسبب بنفوق 7 منها وفق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وقال المركز الحكومي، إن 40 من الدلافين جنحت على الشاطئ مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بسبب الرياح والأمواج القوية.

وأضاف المركز أن هذا الجنوح تسبب بنفوق 7 من الدلافين، فيما اقتاد الفريق التابع للمركز الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

بعد تلقي بلاغ من المواطنين بمحافظة #أملج حول جنوح ٤٠ دولفين على الشاطئ قام فريق علمي من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة السمكية بمعاينة الموقع واتضح ان الدلافين جنحت صباح اليوم مع المد الى منطقة أشجار المانجروف بسبب الرياح والامواج القوية. pic.twitter.com/W6qPRRNLZG — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) March 24, 2021

تسبب هذا الجنوح بنفوق ٧ من الدلافين فيما اقتاد الفريق الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنه لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة الى البحر.

وبهذه المناسبة يشكر #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية المواطنين على تفاعلهم وحسهم الوطني بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في انقاذ الحياة الفطرية. pic.twitter.com/2fczDnBUEB — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) March 24, 2021

وتسببت التقلبات الجوية شمال البحر الأحمر، بتعطل حركة الملاحة في قناة السويس، أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، منذ يوم أمس الثلاثاء، بعد جنوح واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.