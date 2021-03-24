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عشرات الدلافين تلجأ إلى شاطئ سعودي...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 21:06 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 22:35 GMT

عشرات الدلافين تلجأ إلى شاطئ سعودي إثر تقلبات مناخية (فيديو وصور)

لجأت عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي يُطل على البحر الأحمر، في ساعة مبكرة، من يوم الأربعاء، بسبب تقلبات جوية تضرب المنطقة، وتسببت كذلك بتعطل الملاحة، وعبور السفن

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

لجأت عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي يُطل على البحر الأحمر، في ساعة مبكرة، من يوم الأربعاء، بسبب تقلبات جوية تضرب المنطقة، وتسببت كذلك بتعطل الملاحة، وعبور السفن في قناة السويس القريبة.

وفوجئ رواد شاطئ في محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك في أقصى شمال البلاد، بنحو 40 من الدلافين هاربة من البحر، بالتزامن مع موجات مد قوية تسببت بها الرياح والأمواج البحرية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، الدلافين على الشاطئ الضحل، وقد ابتعد بعضها عن المياه تمامًا، ما تسبب بنفوق 7 منها وفق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وقال المركز الحكومي، إن 40 من الدلافين جنحت على الشاطئ مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف بسبب الرياح والأمواج القوية.

وأضاف المركز أن هذا الجنوح تسبب بنفوق 7 من الدلافين، فيما اقتاد الفريق التابع للمركز الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.

وتسببت التقلبات الجوية شمال البحر الأحمر، بتعطل حركة الملاحة في قناة السويس، أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، منذ يوم أمس الثلاثاء، بعد جنوح واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.

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