عقب حظر صيدها.. الضُبان تعيش الأمان لأول مرة في صحارى السعودية (فيديو)

ترك أحد هواة الصيد في السعودية، حيوان الضب الصحراوي الزاحف، في مكانه، بعدما أمسك به، وغادر المكان، في سلوك غريب على عشاق الصيد الذين ردعتهم أخيراً تشريعات تحظر صيد حيوان الضب وتفرض عقوبات على المخالفين.

ووثق مقطع فيديو صوره شخص لم يكشف عن هويته، كيف بات صيادو الضبان يخشون الغرامات التي تفرضها القوانين الجديدة على من يصيدون ذلك الحيوان المهدد بالانقراض.

وفي الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حيوان الضب مختبئاً بين صخور، قبل أن يمسك به الصياد، ويتركه مجدداً ويغادر المكان بعد الإشارة بيده للغرامة التي سيدفعها فيما لو اصطاد الضب.

ورغم وضوح الرسالة التوعوية التي يريد مصور الفيديو إيصالها، لهواة صيد الضبان، وتحذيرهم من مخالفة القوانين، فإن الزواحف تعيش الأمان بالفعل، حيث توقف الصيادون عن التفاخر بصيد كميات كبيرة من ذلك الحيوان كما اعتادوا أن يفعلوا من قبل.

مواطن يقدم رسالة توعوية للتحذير من صيد “ الضب “ .. مؤكداً وجود غرامة كبيرة على كل من يصيده . pic.twitter.com/WF41fvPs4y — خبر عاجل (@AJELNEWS24) March 20, 2021

كما ساهمت إجراءات الحظر المنزلي التي طُبقت لفترات طويلة العام الماضي، في تراجع عدد رحلات التخييم والصيد التي تشهد عمليات صيد مكثفة.

ومع ذلك، يقول بعض صيادي الضب وعشاق لحمه، إنهم لن يتوقفوا عن ممارسة هوايتهم تلك، لكن من غير الواضح إن كانوا جادين في تحدي شرطة البيئة التي باتت تنتشر بشكل متزايد في السعودية.

وبدأت السعودية منذ منتصف الشهر الماضي، بتطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في البلاد، والتي أقرت غرامة 3 آلاف ريال على صيد الضب، وغرامات أكبر على صيد حيوانات أخرى بينها الغزلان.

وتريد وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن تسهم اللائحة في حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

والضب حيوان من الزواحف غير السامة، يتغذى على النباتات ويعيش في جحور في باطن الأرض الصحراوية.