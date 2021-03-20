زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب مقاطعة مياجي اليابانية

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال شرق البلاد اليوم السبت وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي في الساعة 6:26 مساء (0926 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته 7.2 درجة وكان مركزه على عمق 60 كيلومترا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن شركة توهوكو إلكتريك باور أوقفت محطة أوناجاوا النووية وتفحص وجود أي مشكلات.

وذكرت الشركة أن قطاعا من مياجي شهد انقطاعا للكهرباء بعد الزلزال.

وأضافت أنها تفحص حالة محطة فوكوشيما دايتشي التي دمرها الزلزال الهائل في مارس آذار 2011 مما أدى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون لقطات من داخل مكتبها في سينداي تظهر لوحة معلقة من السقف تهتز لمدة 30 ثانية بعد الزلزال.

وعلى بعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية.

وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجماهير من الاقتراب من الساحل.