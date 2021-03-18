باحثون مصريون يستخرجون وقود الديزل من زيوت الطحالب (صور)

نجح فريق بحثي من طلاب الفرقة النهائية بكلية العلوم بجامعة طنطا في مصر، باستخراج وقود الديزل من زيوت الطحالب.

وقال رئيس جامعة طنطا المصرية، الدكتور محمود ذكي: إن العمل بهذا المشروع يتم بمعامل قسم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا، وبتمويل 75 ألف جنيه (4,500 دولار)، وذلك ضمن مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح ذكي، أن هذا المشروع يقدم أحد الحلول للحصول على طاقة نظيفة متجددة من مصدر حيوى وهو ”الزيوت الخاصة بالطحالب“، والتي تنتج كميات كبيرة من الزيوت، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في خدمة المجتمع وتدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن الهدف الأساس من المشروع، هو إنتاج وقود الديزل الحيوي كطاقة نظيفة متجددة وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، والذي يسبب الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى منتجات ثانوية تنتج من عملية إنتاج وقود الديزل الحيوي، وتحتوي على كميات وفيرة من النيتروجين والفوسفور، والتي يمكن استخدامها كأعلاف في تغذية الحيوانات والدواجن والأسماك أو كسماد حيوي.

وأشار إلى أن ”مواكبة الاحتياج العالمي للوقود والحاجة إلى مصدر متجدد ونظيف بات ضرورة حتمية، في ظل عيوب الوقود الأحفوري، حيث يسهم بشكل رئيس في الاحتباس الحراري الناتج عن الانبعاثات الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري ما يجعله مصدر خطر وتهديد للبيئة لكونه غير متجدد“.

ولفت إلى حرص الجامعة على الارتقاء بجودة البحوث العلمية لطلاب مرحلة البكالوريوس دون الاقتصار فقط على طلاب الدراسات العليا، وبما يسهم في تأهيل الباحثين الشبان للنهوض بالبحث العلمي بجامعة طنطا.

وأشار قائد المشروع الطالب كريم محمد المغربي، إلى أن منهجية العمل بالمشروع تتم من خلال عزل الطحالب من البيئات المختلفة، ومن ثم زراعة الطحالب المعزولة معمليا ثم يتم تحديد الطحالب التي تحتوي على أكبر كمية دهون، ويتم استخلاص هذه الدهون ليتم معالجتها إلى وقود الديزل الحيوى، وبعد ذلك تحديد جودة وقود الديزل الحيوي.

وأضاف أن الطحالب تنتج كميات كبيرة من الزيوت، بالإضافة إلى تغلبها على العديد من الظروف البيئية الصعبة ”الأراضي القاحلة – المياه غير الصالحة للزراعة“، إلى جانب ضبط الظروف المناسبة لزراعة الطحالب للحصول على أعلى إنتاجية من حيث الكمية والجودة وأقل تكلفة.