55 سعودية ينجحن بتحويل 12 ألف كيس نايلون إلى عمل فني (فيديو)

تمكنت 55 سيدة في المملكة العربية السعودية، من تحويل 12 ألف كيس نايلون إلى عمل فني، وذلك من خلال مبادرة ”كيس شيك“ بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ بهدف الحد من الأضرار البيئية التي تسببها هذه الأكياس، وتحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

وقال وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، إن هذه المبادرة ساهمت في تخفيض ما يقارب من 400 كغم من انبعاثات غاز ثاني أُكسيد الكربون.

55 سيدة حرفية يحوّلن 12 ألف كيس نايلون إلى عمل فني في #العلا. وساهمن في حفظ البيئة بما يقارب 400 كغم من انبعاثات غاز ثاني أُكسيد الكربون.

شكرا لهنّ وشكرا لـ @KeesChic pic.twitter.com/iOVTa0mx3M — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) March 14, 2021

وأوضحت عضوة في مبادرة ”كيس شيك“ من خلال مقطع فيديو وثقته الهيئة الملكية، أنه ”تمت حياكة ما لا يقل عن 12 ألف كيس نايلون مهمل بعد جمعها، حيث تم تحويل هذه الأكياس إلى خيوط، وبالتعاون مع 55 سيدة حرفية، تم تحويل هذه الخيوط إلى قطع فنية على طراز الفن الإسلامي، واستغلال هذه القطع بتزيين جذوع الأشجار في الوادي، بما يعكس مظهرا جماليا على الشجر وللزوار“.

وأكدت أن المبادرة هدفت كذلك إلى ”المحافظة على البيئة من خلال جمع أكياس النايلون، بدلا من تركها تتطاير بما يضر بالبيئة، كما أنها ساهمت في الاستثمار بالسيدات ذوات الدخل المحدود، ما خلق لهن فرص عمل، مكنتهن من إعالة أسرهن“.

ولفتت إلى أن المبادرة تمت بدعم الهيئة الملكية بمحافظة العلا، حيث من المقرر أن تكون هناك المزيد من المشاريع من هذا النوع في المستقبل.