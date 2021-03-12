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بالفيديو.. أقوى عاصفة رملية تجتاح ا...
تاريخ النشر: 12 مارس 2021 17:01 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2021 18:34 GMT

بالفيديو.. أقوى عاصفة رملية تجتاح السعودية هذا العام تصل الرياض

وثق سكان محافظات سعودية تتبع لمنطقة الرياض، بعد ظهر اليوم الجمعة، وصول عاصفة رملية كثيفة تجتاح مناطق المملكة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدت الرؤية معدومة بسبب

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

وثق سكان محافظات سعودية تتبع لمنطقة الرياض، بعد ظهر اليوم الجمعة، وصول عاصفة رملية كثيفة تجتاح مناطق المملكة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدت الرؤية معدومة بسبب كثافة الرمال.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرها السكان على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحياء السكنية وقد اختفت تماماً، بينما تواجه السيارات على الطرقات صعوبةً بالغة لمواصلة مسيرها.

 

واستعد سكان منطقة الرياض للعاصفة بشكل مبكر بعد ورود تحذيرات الأرصاد الجوية التي قالت إن العاصفة تشمل محافظات الرياض (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.

 

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للسكان، بحيث يغلقوا نوافذ وأبواب وفتحات منازلهم بشكل محكم لمنع دخول الرمال، وعدم الخروج إلا للضرورة، فيما استعدت مراكزها الصحية لاستقبال أي حالات طبية تنتج عن العاصفة.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الرملية حتى يوم غدٍ السبت، لتصل إلى غالبية مناطق المملكة الشاسعة، بما في ذلك جزء من مناطقها الغربية التي تضم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن اجتاحت مناطق الشمال.

 

والعواصف الرملية ظاهرة طبيعية في منطقة الخليج العربي، سيما في المناطق الصحراوية التي تحتل مساحة واسعة من وسط المملكة.

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