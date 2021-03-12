بالفيديو.. أقوى عاصفة رملية تجتاح السعودية هذا العام تصل الرياض

وثق سكان محافظات سعودية تتبع لمنطقة الرياض، بعد ظهر اليوم الجمعة، وصول عاصفة رملية كثيفة تجتاح مناطق المملكة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بدت الرؤية معدومة بسبب كثافة الرمال.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرها السكان على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحياء السكنية وقد اختفت تماماً، بينما تواجه السيارات على الطرقات صعوبةً بالغة لمواصلة مسيرها.

⚠️وفقاً لحركة الرياح السطحية

فمن المتوقع أن تضرب العاصفة #حمراء العاصمة #الرياض

بين الساعة 06:00 – 07:00م .. هذا والله أعلم. عاصفة #حمراء الغبارية#العاصفة_الرملية pic.twitter.com/dqLowa7dBZ — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2021

واستعد سكان منطقة الرياض للعاصفة بشكل مبكر بعد ورود تحذيرات الأرصاد الجوية التي قالت إن العاصفة تشمل محافظات الرياض (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء) حتى الساعة 9 مساءً.

وصول العاصفة الرملية إلى تمير شمال الرياض. pic.twitter.com/L6L27txmRC — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 12, 2021

شاهد تمير في عاصفه #رجاء الترابيه والتي حولت النهار الى ليل وتاثرت بها والشوارع خاليه من الناس .. وهدوء ف الحركه ..

الساعه ٥:٥٠ قبل اذان المغرب بربع ساعة ..

الحمدلله على كل شي ..

الحمدلله انهت موجه غبار وستزول باذن الله

الجمعه ١٢ / ٣ / ٢٠٢١ ..#برق_تمير pic.twitter.com/k00LVerphD — برق تمير (@brgh_tumaer) March 12, 2021

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للسكان، بحيث يغلقوا نوافذ وأبواب وفتحات منازلهم بشكل محكم لمنع دخول الرمال، وعدم الخروج إلا للضرورة، فيما استعدت مراكزها الصحية لاستقبال أي حالات طبية تنتج عن العاصفة.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة الرملية حتى يوم غدٍ السبت، لتصل إلى غالبية مناطق المملكة الشاسعة، بما في ذلك جزء من مناطقها الغربية التي تضم منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن اجتاحت مناطق الشمال.

متابعة 01:00م عاصفة الشمال تتحد بعد قليل مع عاصفة #حائل، والأخيرة تتسلل إلى شمال #القصيم الآن 01:00م، لتشكل عاصفة غبارية رئيسة، مرفق مشهد مصور من #الجوف صباح اليوم للعاصفة الغبارية الأقوى في هذا الموسم، (المقطع من الواتس). pic.twitter.com/uRCOhtStGT — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2021

الليل يخيم على أجزاء واسعة من مدن ومحافظات #الحدود_الشمالية و #الجوف حالياً 11:00ص، إثر عاصفة غبارية نشطة وكثيفة، بلغت سرعة الرياح في #القريات 100 كم في الساعة. شمال منطقة #حائل تتهيأ لدخول العاصفة الغبارية خلال أقل من ساعة هذا والله أعلم. pic.twitter.com/jZnk4moxOo — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2021

والعواصف الرملية ظاهرة طبيعية في منطقة الخليج العربي، سيما في المناطق الصحراوية التي تحتل مساحة واسعة من وسط المملكة.