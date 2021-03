أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال عنيف قبالة نيوزيلندا

حذر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، فجر الجمعة، سائر دول وجزر المنطقة من خطر تعرضها لأمواج مد عالٍ بعد زلزال بقوة 8.1 درجة وقع بالقرب من جزيرة كيرماديك النيوزيلاندية غير المأهولة ولم يتسبب بضحايا أو أضرار.

وقال المركز ومقره في ولاية هاواي الأمريكية إن أمواج تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ستضرب كلاً من فانواتو وكاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ.

وأضاف أن أمواج تسونامي أصغر يمكن أن تصل إلى دول بعيدة جداً عن مركز الزلزال، بما في ذلك اليابان وروسيا والمكسيك والسواحل الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال المركز إنه ”تم رصد أمواج تسونامي“، مشيراً إلى أن أجهزة القياس التقطت قرب نوكوالوفا عاصمة تونغا أمواج مد عالٍ صغيرة ارتفاعها ثلاثة سنتيمترات، مذكراً بأن أمواج التسونامي تزداد قوة كلما تقدمت في المياه.

ثلاثة زلازل عنيفة متتالية

وصدر التحذير من التسونامي بعد ثلاثة زلازل عنيفة كان أقواها آخرها إذ قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدته بـ8.1 درجة على مقياس ريختر. ووقع الزلزال على بُعد ألف كيلومتر من نيوزيلندا ولم يتسبب على ما يبدو بأي ضحايا أو خسائر.

وأصدرت السلطات في كل من كاليدونيا الجديدة وفانواتو أوامر لسكان المناطق الساحلية بإخلاء مواقعهم.

وأصدرت السلطات في كاليدونيا الجديدة، تحذيراً من خطر تعرض المناطق الساحلية لتسونامي.

وقال ألكسندر روسينيول المتحدث باسم الدفاع المدني في تصريح لإذاعة ”إن سي بروميير“ إن ”موجة يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار ستضرب كاليدونيا الجديدة بأكملها. يجب على الناس مغادرة الشواطئ ووقف جميع الأنشطة البحرية“.

وأضاف أن ”التهديد حقيقي“ لأن الموجة المتوقع وصولها قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت باريس) يمكن أن ”تتوغل في الأرض“.

