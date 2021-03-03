التسرب النفطي من سفينة إسرائيلية يصل سواحل غزة

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة، الأربعاء، عن العثور على آثار للتسرب النفطي محتمل من سفينة إسرائيلية منذ أسبوع تقريبا، حيث وصلت آثاره إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وقالت السلطة في بيان إن طواقمها قامت منذ اللحظة الأولى لورود الخبر بعمل مسح متواصل لشاطئ البحر في قطاع غزة، وبمشاركة طواقم بلدية غزة وممثلين عن مؤسسة UNDP، وعثر يوم السبت الماضي على أجزاء بسيطة من مواد غريبة.

وأكدت، أنه ”تم تحليل عينة من هذه المواد في مختبر سلطة المياه وجودة البيئة، حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها مواد بترولية، وأن ما تم رصده من تلك المواد هو كميات بسيطة لا تشكل خطرا جسيما على البيئة في قطاع غزة حتى هذه اللحظة“، مشددة على أنها ”ستتابع باستمرارية هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة“.

ودعت السلطة ذاتها الأمم المتحدة إلى أخذ دورها بهذا الشأن وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر الأبيض المتوسط وفتح تحقيق في هذا الموضوع وإزالة هذا التلوث قبل انتشاره وتأثيره على البيئة البحرية.

وقالت إن العديد من الوسائل الإعلامية لدى إسرائيل، أشارت إلى تسرب نفطي يقدر بـ 200 طن (200000 لتر) حدث قبالة سواحل شواطئ البحر المتوسط وقد رصدت آثاره على شاطئ البحر، وأن التلوث طال حوالي 170 كيلومترا من الشريط الساحلي، بدءا من مدينة حيفا شمالا، وصولا إلى مدينة عسقلان جنوبا.

ونوهت السلطة إلى أن الكثير من الأحياء المائية نفقت جراء التلوث الخطير، وظهرت أخرى وهي مغطاة بالسائل الأسود السميك، الأمر الذي قد يتسبب بكارثة بيئية قد تمتد لفترات.