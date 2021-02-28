زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شمال غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة ”سراب“ التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية شمال غرب البلاد، اليوم الأحد، وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني.

مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أوضح أن الزلزال وقع بعمق 7 كيلومترات بمدينة سراب.

وقال مركز رصد الزلازل ”كانت أقرب المدن إلى مركز الزلزال مدينة سراب على مسافة 21 كليومترا (شرق أذربيجان) ومدينة تركمن جاي على مسافة 21 كليومترا (أذربيجان الشرقية) ومدينة ترك على مسافة 27 كليومترا (أذربيجان الشرقية)“.

ولم ترد أنباء عن أضرار مادية ناتجة عن الزلزال في مدينة سراب البالغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، وفقاً لما ذكرته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

من جهته، قال مدير عام مركز إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الشرقية، محمد باقر هنر بر، إن الزلزال وقع في الساعة 8:47 صباح اليوم الأحد في مدينة سراب، وتم إرسال قوات التقييم على الفور إلى موقع الزلزال.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“ عن مدير عام مركز إدارة الأزمات قوله إن قوات التقييم موجودة في سراب وتركمان جاي، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أضرار بشرية أو مالية بسبب الزلزال، مؤكدا أن المقيّمين يقومون أيضا بتقييم القرى النائية، وأن التقييم مستمر ولم ينته بعد.

بدوره، قال وحيد شادي نيا، المتحدث باسم خدمة الطوارئ بالمحافظة: ”بحسب المعلومات الواردة من القوات المرسلة إلى الموقع، فإن الزلزال لم يسفر عن أي إصابات حتى الآن“.