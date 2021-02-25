ظهور نادر لطائر "ثنائي الجنس" بولاية بنسلفانيا الأمريكية

قالت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ إن عدسات المصورين التقطت صورة لطائر يبدو أنه ”نصف ذكر ونصف أنثى“، وذلك في ولاية بنسلفانيا، حيث تم تصويره عبر أحد عشاق الطيور، الذي سارع إلى تصوير طائر ”الكاردينال الشمالي“، عندما سمع عنه من أحد أصدقائه.

وأشارت الهيئة في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أنه رغم وجود سوابق تخص الطيور ثنائية الجنس، فإن وجودها أمر نادر في الوقت ذاته.

ويتميز طائر الكاردينال الذكر باللون الأحمر الفاتح، في حين تكون الأنثى باللون الرمادي، ما يشير إلى أن الطائر الذي تم رصده في بنسلفانيا يحمل الجنسين.

ونقلت الهيئة عن عالم الطيور المتقاعد جيمي هيل، البالغ من العمر 69 عاما، قوله إنه يمكن رصد هذه الحالة مرة واحدة فقط في العمر، حيث تحدث بنسبة واحد في المليون.

وكانت صديقة لجيمي هيل أبلغته أنها شاهدت طائرا غريبا يحطّ على موقع طعام الطيور الخاص بها في مقاطعة وارين بولاية بنسلفانيا.

وفي البداية اعتقدت أن الطائر يفقد لون صبغة الريش المميزة له، ولم تعتقد أن الطائر نصفه ذكر والآخر أنثى.

ولكن بعد مشاهدة الصور الملتقطة عبر الهاتف المحمول، فإنها تأكدت من أن الطائر ثنائي الجنس، إذ يملك مبيضا وخصية واحدة.

بدوره، قال البروفيسور براين بير، من جامعة ”وسترن إلينوي“، إن ظاهرة الطيور ثنائية الجنس نادرة للغاية، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الظاهرة يمكن ألا يتم الكشف عنها في بعض الحالات.

وأشار إلى أن وجود هذا النوع من الطيور ثنائية الجنس يحدث نتيجة وقوع خطأ في انقسام الخلية.

وأكد أن طيور الكاردينال الشمالية شائعة للغاية في قارة أمريكا الشمالية، ولكن نظرا للاختلاف الشديد في المظهر بين الذكور والإناث، فإنه يكون من السهل للغاية اكتشاف الطيور ثنائية الجنس.