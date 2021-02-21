عشرات الآلاف في تكساس ما زالوا بلا كهرباء بعد عاصفة قطبية (صور)

قال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس للصحفيين، الأحد، إن نحو 30 ألف شخص في تكساس ما زالوا دون كهرباء بعد عاصفة قطبية مميتة وغير مسبوقة.

وتابع أبوت أنه ستتم إعادة الطاقة الكهربائية لأولئك الأشخاص في وقت لاحق، اليوم، أو غدًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، حالة كوارث كبرى في تكساس، بينما تكافح الولاية آثار عاصفة شتوية أودت بحياة 24 شخصًا على الأقل، وتسببت في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي ونقص في المياه.

واضطر الملايين من سكان أكبر ولاية منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة للعيش أيامًا في غياب التيار الكهربائي، وما زال حوالي نصف سكان الولاية يعانون من انقطاع إمدادات المياه.

وقالت ”لينا هيدالجو“ أكبر مسؤول منتخب في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن، أمس الجمعة، إن السلطات سجلت وفاة 10 من السكان بانخفاض في درجة حرارة الجسم.

ويتيح الإجراء الذي اتخذه بايدن تمويلًا اتحاديًا للأفراد في مختلف أنحاء الولاية بما في ذلك مساعدات للإسكان المؤقت، وإصلاح المنازل، وتقديم قروض مخفضة الفائدة.

ويبحث بايدن أيضًا التوجه إلى تكساس لتفقد جهود السلطات الاتحادية لمواجهة أول أزمة نشأت منذ تقلده المنصب قبل شهر. ويعمل البيت الأبيض عن كثب مع الحاكم الجمهوري لتكساس ”جريج أبوت“ والذي لم يعترف في بادئ الأمر بفوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتوجه ”أبوت“ بالشكر للرئيس لإعلان حالة الكوارث الكبرى، قائلًا في بيان إن الإعلان كان“خطوة أولى مهمة“. لكنه أضاف أن الموافقة على المساعدات للأفراد تمت في 77 مقاطعة فقط، وليس كما طلب في جميع المقاطعات وعددها 254 .