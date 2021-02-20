فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية‎ (فيديو)

أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر من ألف شخص على النزوح من منازلهم اليوم السبت مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل.

فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإندونيسية 🔴أجبرت مياه الفيضانات التي اجتاحت #جاكرتا؛ مئات الأشخاص على النزوح من منازلهم، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل.#إرم_نيوز #إندونيسيا #Banjir #JakartaBanjir pic.twitter.com/FVqOoIX5S3 — إرم نيوز (@EremNews) February 20, 2021



وقال سابدو كورنيانتو، القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا لتخفيف آثار الكوارث، في بيان، إنه تم إجلاء حوالي 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها عشرة ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق. وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن ”أحدث بيانات أشارت إلى تضرر مئتي حي“.

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من 20 مركزا للإجلاء في أنحاء المدينة.

وقال إن ”المطر توقف ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا. نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم“.

وتأتي الفيضانات في وقت تواجه فيه إندونيسيا بالفعل أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء مرض كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وركودا اقتصاديا.