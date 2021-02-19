فرح علي باي... شابة كندية تعيش "على إيقاع المريخ"‎

حققت الشابة الكندية، فرح علي باي إنجازًا تاريخيًا بصحبة فريقها الذي قاد روبوت ”المثابرة“ الذي حط على سطح المريخ بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء.

ونقل تقرير نشره موقع ”تي في آ نوفال“ الكندي، تفاصيل رحلة المركبة التابعة لوكالة ”ناسا“ الفضائية الأمريكية، حيث وصلت فرح علي باي قبل أقل من 48 ساعة من هبوط المركبة الذي طال انتظاره، وتقول ”نحن متوترون وقلقون ومتحمسون، هو إحساس يشبه اليوم السابق للمنافسة حين تعلم أنك جاهز، لكنك تريد كل شيء على ما يرام“ وفق قولها.

واعتبارًا من يوم الخميس، بدأت الشابة البالغة من العمر 33 عامًا، بتكييف جدولها الزمني مع جدول الكوكب الأحمر، حيث تكون الأيام أطول بحوالي أربعين دقيقة من هنا، وتغيير عاداتها يوميًا، وبهذا المعدل بعد 37 يومًا سوف ”تفقد“ يومًا من الحياة على الأرض وسيساعدها تطبيق الهاتف الخلوي في الحفاظ على العد. وتعلق فرح ضاحكة: ”سوف نعيش على إيقاع المريخ!“.

وتروي فرح تفاصيل الرحلة قائلة: ”في أول 20 يومًا نفحص جميع الأدوات للتأكد من أن الروبوت سليم قبل أن نبدأ في مهمتنا العلمية، حيث تمت برمجة العربة الجوالة على توقيت المريخ، حتى يتمكن الروبوت من إنجاز مهمته في ضوء النهار وعلى وجه الخصوص، سيحتاج إلى التقاط الصور وتوجيه نفسه في الفضاء“.

وتفسر مهندسة الفضاء المهمة قائلة: ”في الليل نضعه في حالة نشاط منخفض، حيث تستخدم الطاقة لتدفئته والبقاء على قيد الحياة في ليلة مريخية، ويجب التخطيط للأوامر التي نرسلها، لأن الاتصال يستغرق ما بين 20 و 30 دقيقة للسفر ذهابًا وإيابًا بين الأرض والمريخ، ويعمل أكثر من خمسين عالمًا يوميًا على البرنامج الذي يتبعه الروبوت خلال هذا اليوم“.

وفي المجموع تجمع المركبة الاستكشافية حوالي 20 عينة من بيئات مختلفة. وتقول فرح علي باي: ”ما نريد القيام به هو السفر لمسافات قياسية كل يوم، للحصول على عينات متنوعة“.

وستقوم المهندسة التي عملت في مختبر الدفع النفاث التابع لـ ”ناسا“ منذ عام 2014 أيضًا، بتنسيق عمليات مروحية الإبداع لمرافقة المركبة الجوالة في مهمتها، وعلقت بحماس: ”ستكون هذه هي المرة الأولى التي نسافر فيها إلى كوكب آخر“.

ويقول التقرير: إنه ”بينما كانت رحلة المثابرة ”هادئة إلى حد ما“ حتى الآن لم تكن الأشهر السبعة الماضية سهلة بالنسبة للفريق الذي عمل بلا كلل، لإعداد المناورات.

وتقول فرح علي باي بابتسامة وبفخر: ”لقد اختبروا قدراتها في ”حقل المريخ“ الذي يحاكي سطح الكوكب، ومن خلال المهمة، قد نتمكن من تحديد أنه كانت هناك بالفعل حياة على المريخ، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذا الفريق، نحن نكتب التاريخ“.

وكانت مركبة ”المثابرة“ قد غادرت الأرض في 30 يوليو / تموز الماضي، على متن صاروخ أطلس 5 في رحلتها إلى المريخ التي استمرت قرابة سبعة أشهر، وكانت مصحوبة بطائرة هليكوبتر صغيرة تسمى Ingenuity ويتعين على العربة الجوالة ذات الست عجلات تحليل وجمع عينات الصخور، والتي ستترك في أنابيب مغلقة على سطح الكوكب الأحمر، وسيتم جمع العينات خلال مهمة مستقبلية، وإعادتها إلى الأرض في عام 2031.

ووفق التقرير، تستمر مهمة ”المثابرة“ لمدة عام على كوكب المريخ، سيحاول خلالها المسبار الاستكشافي العثور على آثار للحياة الميكروبية القديمة، وقد هبطت مركبة المثابرة في 18 فبراير / شباط في حوالي الساعة 3:30 مساءً في فوهة جيزيرو، حيث تظهر دلتا المريخ السابقة التي كان من الممكن أن تحمي الحياة في الماضي.