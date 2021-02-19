زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الصحراء الغربية في مصر

ضرب زلزال بقوة 4.6 على مقياس ريخيتر، اليوم الجمعة، بمنطقة جنوب الصحراء الغربية في مصر.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية في جنوب غرب الصحراء الغربية، على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل.

وأشار القاضي، إلى أن الزلزال بقوة 4.6 على مقياس ريختر، ووقع في الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت مصر، على خط العرض 22.91 شمالًا، وخط الطول 28.71شرقًا، وعمق 12 كم.

ولفت إلى أنه لم يرد للمعهد أي بلاغ بحدوث إصابات أو خسائر حتى الآن، جراء تلك الهزة.