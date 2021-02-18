سعوديون يسجلون بداية تساقط الثلوج على تبوك (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو وصورا لبدء تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، إذ وثق عدد من المواطنين مقاطع من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز.
طلعتنا في منطقة علقان ( تبوك ) ❄️
اجواءا جميلة وثلج ❄️❄️
#تبوك #علقان #جبال_اللوز #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/BgZw1PiTvN
— عبدالمجيد (@mjeed_ss) February 18, 2021
وبدأ تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك منذ أمس الأربعاء ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس، وفق خبراء الأرصاد والطقس.
ماشاءلله اجواء جميله ❣️#علقان pic.twitter.com/2FhswnsG8q
— Angel💎 (@Ruba_mam1) February 18, 2021
وشارك عدد من مغردي موقع ”تويتر“ عبر هاشتاغ #ثلوج_تبوك في نشر صور ومقاطع فيديو للثلوج المتساقطة.
#ثلوج_تبوك pic.twitter.com/BQrMrjaptD
— العمراني (@HamedSulaman) February 18, 2021
تبوك ❤️ #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/oaDdqgzEnK
— Turki (@TurkiAlhussai7) February 18, 2021
مشاهد من الثلوج في جبال الظهر بمركز #علقان 😍
–#ثلوج_تبوك pic.twitter.com/eWJJJJ3OyA
— مجتمعنا (@KSASociety) February 18, 2021
#تبوك تستحق الزيارة اليوم #ثلوج_تبوك pic.twitter.com/L3WsmpqIpc
— بن صنيتــآن (@hanidesert) February 18, 2021
وشهدت الأجزاء الشمالية للسعودية تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ضرب منطقة بلاد الشام عموما، مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.
هذا افضل مقطع لثلوج تبوك#ثلوج_تبوك
— دوغلاس 🇸🇦 🐪⛺️ (@FzoLaha) February 18, 2021