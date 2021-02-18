سعوديون يسجلون بداية تساقط الثلوج على تبوك (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو وصورا لبدء تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، إذ وثق عدد من المواطنين مقاطع من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز.

وبدأ تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك منذ أمس الأربعاء ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس، وفق خبراء الأرصاد والطقس.

وشارك عدد من مغردي موقع ”تويتر“ عبر هاشتاغ #ثلوج_تبوك في نشر صور ومقاطع فيديو للثلوج المتساقطة.

وشهدت الأجزاء الشمالية للسعودية تساقطا كثيفا للثلوج، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ضرب منطقة بلاد الشام عموما، مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ.