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مع نقص الكهرباء والماء.. سكان تكساس...
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مع نقص الكهرباء والماء.. سكان تكساس يكافحون موجة برد قارس(صور)

حذر مسؤولون بولاية تكساس الأمريكية من "كوارث وسط كارثة" الطقس البارد التاريخي الذي ترك الملايين دون تدفئة لليوم الثالث على التوالي وطلبوا من السكان الاستعداد

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المصدر: رويترز

حذر مسؤولون بولاية تكساس الأمريكية من ”كوارث وسط كارثة“ الطقس البارد التاريخي الذي ترك الملايين دون تدفئة لليوم الثالث على التوالي وطلبوا من السكان الاستعداد لعدم عودة إمدادات الطاقة حتى مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون، إن السلطات طلبت من السكان في أكثر من 100 مقاطعة في تكساس غلي مياه الشرب في ظل استمرار انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات المعالجة.

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وتعطلت إمدادات مياه الشرب بالصنابير تماما أو بشكل متقطع لأكثر من 12 مليون شخص في الولاية، ثاني أكبر الولايات الأمريكية حيث يبلغ عدد سكانها نحو 29 مليون نسمة.

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وقال المسؤولون إن إمدادات الطاقة لا تزال مقطوعة عن 2.7 مليون أسرة. وفي ظل توقعات باستمرار الطقس المتجمد حتى مطلع الأسبوع، ستكون استعادة التيار عملية بطيئة نظرا لأن الولاية فقدت 40% من طاقة توليد الكهرباء مع تجمد آبار وخطوط الغاز الطبيعي وتوربينات الرياح.

وتوفي قرابة 24 شخصا بسبب البرد الشديد. ويقول مسؤولون، إنهم يشتبهون في وفاة كثيرين آخرين، لكن لم يتم اكتشاف جثثهم بعد.

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وأبلغ المسؤولون سكان المناطق الأكثر كثافة سكانية في الولاية أمس الأربعاء بالاستعداد لموجة جديدة من الأمطار وتساقط الثلوج خلال 24 ساعة.

ودفع الطقس البارد بعض السكان إلى الاختيار بين البقاء في منازل باردة ومظلمة أو مواجهة التعرض المحتمل لعدوى كوفيد- 19 في مراكز الإغاثة المحلية.

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وقالت لينا هيدالجو، أكبر مسؤولة منتخبة في مقاطعة هاريس التي تضم هيوستن ”هذه من نواح عديدة كوارث وسط الكارثة“. وأضافت ”التأثيرات المتعاقبة لن تنتهي“.

وتوقع حاكم الولاية جريج أبوت في مؤتمر صحفي أن تعود محطة للطاقة النووية في جنوب تكساس إلى العمل ليل الأربعاء، والتي يمكن أن توفر إلى جانب محطات أخرى تعمل بالفحم ما يكفي من الكهرباء لنحو 400 ألف منزل.

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وأعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ يوم الاثنين وقرر إرسال مساعدات اتحادية لتكساس حيث تراوحت الحرارة بين درجتين تحت الصفر و22 درجة تحت الصفر.

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مع نقص الكهرباء والماء.. سكان تكساس...
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تقرير: راموس أقرب لتجديد عقده مع ريال مدريد

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن سيرجيو راموس بات أقرب من أي وقت مضى لتجديد عقده مع ريال مدريد، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ”ديفينسا سنترال“ حصريا.

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