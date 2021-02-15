اليونان.. ثلوج غزيرة تفاقم معاناة اللاجئين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تأثرت شبكتا الطرقات والنقل البحري، يوم الإثنين، في اليونان جراء تساقط كميات كبيرة من الثلوج، وحذر الدفاع المدني من ”ظواهر جوية خطيرة ستستمر“.

وقدم الفرع اليوناني في المفوضية العليا للاجئين في الأيام الماضية ”أجهزة تدفئة“ لمخيمات المهاجرين في البلاد، حيث يواجه آلاف طالبي اللجوء البرد وسوء الأحوال الجوية.

وفي شمال البلاد، حيث تقترب درجات الحرارة في فصل الشتاء عادة من الصفر، غطت الثلوج، الاثنين، ضواحي أثينا الشمالية والشرقية، وتوقفت لساعات حركة السير على الطريق السريع الرئيس الذي يربط العاصمة بتسالونيكي في الشمال.

وأرغمت الرياح العاتية السفن التي تؤمّن الرحلات بين أثينا وجزر بحر إيجه على الرسو في الموانىء. وحذر الدفاع المدني من هبوب عواصف في الأيام المقبلة.

وحُرمت قرى على جزيرة ايفيا قرب أثينا، مؤقتا، من الكهرباء، في حين سجلت اضطرابات على شبكتها البرية.

ووفقا للأرصاد الجوية، ”ستبقى درجات الحرارة منخفضة مع تساقط الثلوج والجليد“ الثلاثاء. وأوصى الدفاع المدني بتجنب التنقل.

وأعلن مانوس لوغوثيتيس الأمين العام المكلف باللجوء: ”لا أحد في خطر في مخيم المهاجرين على جزيرة ليسبوس،“ الأكثر اكتظاظا في البلاد مع ستة آلاف طالب لجوء.

وأضاف لوسيلة إعلام محلية: ”نعمل يوميا على تحسين الظروف في مخيمات اللاجئين على الجزر“.

وتم استبدال مخيم موريا على جزيرة ليسبوس، الذي أتى عليه حريقان في أيلول/سبتمبر، بمخيم مؤقت أقيم على عجل على قطعة أرض. وتدين منظمات غير حكومية الشروط السيئة وقلة المرافق، في حين يأسف الإعلام لعدم السماح للصحافة بدخوله.