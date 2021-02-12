16 إصابة بإعصار يجتاح منتجعا في مدينة إزمير التركية

أصيب 16 شخصا إثر إعصار اجتاح ميناء في إقليم إزمير الساحلي غرب تركيا، وقذف السيارات في الهواء وأصاب المباني بأضرار وأسقط رافعة، وفق قول مسؤولين أتراك اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الإخلاص للأنباء الإعصار الذي يندر حدوث مثله في تركيا وهو يقلب المراكب ويقتلع الأشجار في مناطق من منتجع تشيشمه السياحي.

وقال حاكم إزمير تونش سويار: ”في أقل من 20 ثانية صارت هناك طامة كبرى. نرى صورة حزينة. كثير من الأسطح اقتلعت، والسيارات ارتفعت ونزلت محطمة على الأرض. أمر لا يصدق“.

وأضاف: ”بحسباننا أيضًا أن هذه (الأشياء) مثل الكوارث في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، لكن من الواضح أن تغير المناخ يعني أن هذه الكوارث الطبيعية ليست بعيدة عنا“.

وقال نائب وزير الداخلية، إسماعيل تشاتاكلي، على تويتر إن المصابين الستة عشر نقلوا إلى المستشفى، وإن من بينهم تسعة أصيبوا عندما سقطت الرافعة على العمال في موقع بناء في ميناء ألاتشاتي.