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16 إصابة بإعصار يجتاح منتجعا في مدي...
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16 إصابة بإعصار يجتاح منتجعا في مدينة إزمير التركية

أصيب 16 شخصا إثر إعصار اجتاح ميناء في إقليم إزمير الساحلي غرب تركيا، وقذف السيارات في الهواء وأصاب المباني بأضرار وأسقط رافعة، وفق قول مسؤولين أتراك اليوم

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المصدر: رويترز

أصيب 16 شخصا إثر إعصار اجتاح ميناء في إقليم إزمير الساحلي غرب تركيا، وقذف السيارات في الهواء وأصاب المباني بأضرار وأسقط رافعة، وفق قول مسؤولين أتراك اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الإخلاص للأنباء الإعصار الذي يندر حدوث مثله في تركيا وهو يقلب المراكب ويقتلع الأشجار في مناطق من منتجع تشيشمه السياحي.

وقال حاكم إزمير تونش سويار: ”في أقل من 20 ثانية صارت هناك طامة كبرى. نرى صورة حزينة. كثير من الأسطح اقتلعت، والسيارات ارتفعت ونزلت محطمة على الأرض. أمر لا يصدق“.

وأضاف: ”بحسباننا أيضًا أن هذه (الأشياء) مثل الكوارث في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، لكن من الواضح أن تغير المناخ يعني أن هذه الكوارث الطبيعية ليست بعيدة عنا“.

وقال نائب وزير الداخلية، إسماعيل تشاتاكلي، على تويتر إن المصابين الستة عشر نقلوا إلى المستشفى، وإن من بينهم تسعة أصيبوا عندما سقطت الرافعة على العمال في موقع بناء في ميناء ألاتشاتي.

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16 إصابة بإعصار يجتاح منتجعا في مدي...
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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين

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المصدر: ا ف ب

أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء اليوم الأحد، أن زلزالا قويا ضرب جنوب الفلبين، حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.

وقال المعهد إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ)، وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار على الفور.

وكان زلزال شدته سبع درجات قد ضرب جنوب الفلبين في نهاية كانون الثاني/ يناير، ووقع على بعد 310 كلم جنوب شرق مدينة دافاو في جزيراة مينداناو أيضا.

والفلبين جزء من ”حزام النار“ في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.

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