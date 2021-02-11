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بحجم زحل.. تكنولوجيا جديدة ترصد كوك...
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بحجم زحل.. تكنولوجيا جديدة ترصد كوكبا قريبا يمكنه دعم الحياة

اكتشف علماء الفلك كوكبا قريبا بحجم زحل يعتقدون أنه قد يكون مناسبا لدعم الحياة، بفضل تكنولوجيا رصد مستوحاة من تكنولوجيا إلغاء الضوضاء. وتم رصد الكوكب الخارجي،

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المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

اكتشف علماء الفلك كوكبا قريبا بحجم زحل يعتقدون أنه قد يكون مناسبا لدعم الحياة، بفضل تكنولوجيا رصد مستوحاة من تكنولوجيا إلغاء الضوضاء.

وتم رصد الكوكب الخارجي، الذي أطلق عليه اسم ”C1″، في النظام الثلاثي النجوم ألفا سنتوري على بعد 4.4 سنة ضوئية من الأرض، ويعد أيضا موطنا لكوكبي ألفا سنتوري إيه وبي، إلى جانب بروكسيما سنتوري الشهير.

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ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تمكن الباحثون من التوصل للاكتشاف من خلال نظام تم تطويره حديثاً لتصوير الكواكب خارج نظامنا الشمسي بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة، بالاقتران مع وقت رصد طويل للغاية، من خلال التلسكوب الكبير جدا في تشيلي.

ونجح علماء الفلك في الحد من الإشارات غير المرغوب فيها التي يرصدها التلسكوب والكاميرا، باستخدام تكنولوجيا مستوحاة من تقنية سماعات إلغاء الضوضاء، ما سمح لهم بالكشف عن إشارات ضعيفة قادمة من الكوكب.

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وطورت التكنولوجيا الجديدة من قِبل فريق من علماء الفلك الدوليين، بالتعاون مع مبادرة ”بريك ثرو ووتش نير“، وهو برنامج فلكي عالمي يبحث عن كواكب تشبه الأرض حول النجوم القريبة.

وقال الباحث كيفن واجنر من جامعة أريزونا، الذي شارك في المبادرة التي رصدت كوكب C1: ”هذه المبادرة حجر الأساس في رصد الكواكب الخارجية، التي حتى وقت قريب لم نتمكن من رصد سوى أكبرها وأقربها، ولكننا بتنا الآن قادرين على رصد الكواكب ذات المدار الداعم للحياة“.

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بحجم زحل.. تكنولوجيا جديدة ترصد كوك...
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دراسة: أزمة المناخ السبب في نشأة وباء كورونا

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المصدر: أبانوب سامي-إرم نيوز

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء جامعة كامبريدج أن تغير المناخ قد يكون العامل المسبب لظهور وباء كورونا المستجد.

ووجد الباحثون البريطانيون أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية خلال القرن الماضي دفعت إلى نمو موائل الغابات التي تفضلها الخفافيش.

وجعل ذلك جنوب الصين، لا سيما مقاطعة يونان الصينية، بؤرة لتجمع الحيوانات المختلفة، خاصة الخفافيش، من جميع أنحاء العالم، وهذه بدورها نقلت الفيروسات التي تحملها كالسارس -CoV-2، إلى بعضها.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعمل الخفافيش كحاضنة للعديد من الفيروسات الحيوانية، بما في ذلك السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفيروس الإيبولا وغيرها.

وفي حين لا يزال الباحثون يناقشون منشأ الفيروس، فإن الاعتقاد العام يشير إلى الخفافيش التي اتخذت من الصين موطنا لها.

ووجد الباحثون أن التغيرات المناخية، بما في ذلك الزيادات في درجات الحرارة، وأشعة الشمس، وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي – وهي عوامل تؤثر على نمو النباتات والأشجار – قد حفزت تجمع الخفافيش في مناطق محدودة، وخلق ذلك بيئة مناسبة لازدهار العديد من أنواع الخفافيش الحاملة للفيروسات التاجية في الغابات.

Did SARS-CoV-2 originate from bats? Researchers from the University of Cambridge think so, and say bats may have been allowed to proliferate due to climate change

 

ووجدت الدراسة أن 40 نوعا إضافيا من الخفافيش انتقلت إلى مقاطعة يونان جنوب الصين في القرن الماضي، وحاليا تؤوي المنطقة حوالي 100 نوع آخر من الفيروسات التاجية التي تحملها الخفافيش.

ويعتقد الباحثون أن الفيروس المسبب لكوفيد-19 نشأ في هذه المنطقة قبل أن تحمله الخفافيش إلى مدينة ووهان في مقاطعة هوبي، حيث تم نقله إلى البشر قبل أكثر من عام.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور روبرت ماير من قسم علم الحيوان بجامعة كامبريدج إن ”تغير المناخ خلال القرن الماضي جعل الموئل في مقاطعة يونان جنوب الصين مناسبا لمزيد من أنواع الخفافيش، وقد تكون نتائج دراستنا خطوة مهمة في التوصل لأصل الوباء“.

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