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نيوزيلندا تطلب من السكان الابتعاد ع...
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نيوزيلندا تطلب من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي‎

طلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية؛ خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط، في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجة في

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المصدر: أ ف ب

طلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية؛ خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط، في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجة في منطقة جنوب الهادئ.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: ”نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية في نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية، وارتفاعًا لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ“، في أعقاب الزلزال على مقربة من جزر لويالتي.

وأضافت الوكالة أن ”على الأشخاص الموجودين في البحر أو بالقرب منه (على طول الساحل الشمالي) أن يخرجوا من البحر، ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر“.

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نيوزيلندا تطلب من السكان الابتعاد ع...
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"ناسا" تستعد لاطلاق رحلة نحو كويكب Psyche 16 بكلفة باهظة

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المصدر: نيره صلاح -إرم نيوز

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لإطلاق رحلة فضائية في شهر أغسطس/ آب لعام 2022، لكويكب Psyche 16. وهدف هذه الرحلة، هو معرفة الظروف التي تشكل فيها كوكب الأرض والكواكب الأخرى.

وأفادت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن تكلفة المهمة الفضائية باهظة جدًا، حيث تكلف قرابة 73.7 تريليون دولار.

ووفقًا للصحيفة، فإن الكويكب، وجهة المهمة الفضائية لناسا، والذي يُطلق عليه اسم 16 Psyche يتكون بكامله من عنصري الحديد والنيكل، وهي المواد المكونة لباطن الأرض نفسها، ويبلغ اتساعه 252 كم، أي أكبر بمقدار 17 مرة عن الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات منذ ملايين السنين، وحجمه الكبير جعل العلماء يرجحون أنه نتاج لبقايا كوكب كان موجودًا بالفعل.

ويتحرك الكويكب الغني بالمعادن في حزام الكويكبات الرئيس، الموجود بين كوكبي المريخ والمشترى.

وأفادت ”ديلي ستار“ أن السبب في ارتفاع تكلفة المهمة الفضائية، التي تستعد ناسا له، هو ارتفاع قيمة نقل الحديد لوحده عند نقل الكويكب إلى كوكب الأرض، وتبلغ التكلفة 10 آلاف كوادريليون دولار وكوادريليون هو مصطلح يُطلق على الأرقام الكبيرة وتساوي قيمته مليون مليار، أي واحد أمامه 15 صفر.

ويقول الخبراء، إن تكلفة المهمة الإجمالية التي تُقدر بـ 73 تريليون دولار، ستكون كافية لانهيار الاقتصاد العالمي.

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