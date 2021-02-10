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زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب كاليدونيا...
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زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات، الأربعاء، جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة وفانواتو في المحيط الهادئ، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء. وقال مركز التحذير

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المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات، الأربعاء، جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة وفانواتو في المحيط الهادئ، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من موجات عاتية، بينما أوضح المعهد الأمريكي إن مركز الزلزال يقع في جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي.

وأفاد المعهد الأمريكي في البداية بأن قوة الزلزال كانت 7.9 على مقياس ريختر ثم عدلها إلى 7.5 ثم 7.7.

ويقع مركز الزلزال على مسافة 400 كيلومتر جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي و430 كيلومترًا من فانواتو، وفقا لما ذكره المعهد.

تقع كاليدونيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1500 كيلومتر تقريبًا شرق أستراليا.

والمنطقة التي تشمل كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة هي جزء من طوق النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد أعنف الزلازل على الكوكب.

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زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب كاليدونيا...
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عاصفة ثلجية قوية متوقعة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة

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المصدر: أ ف ب

من المتوقع أن تهب الأحد عاصفة كبيرة ستغطي بالثلوج مدناً عدة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن ضربت العاصمة واشنطن.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة شتوية في شمال شرق الولايات المتحدة، في منطقة تمتد من فرجينيا إلى ولاية مين.

في نيوجيرسي وجزء من كونيتيكت، يتوقع أن تبلغ كثافة الغطاء الثلجي ما بين 45 و60 سنتيمترا، وفقا للهيئة.

ومع اقتراب العاصفة، أعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي حال الطوارئ، ما أتاح للسلطات إمكان إغلاق بعض الطرق وإخلاء منازل وتقديم معدات السلامة اللازمة للمواطنين. كما أمر بتعليق العمل بكل وسائل النقل العام على مستوى الولاية حتى الاثنين.

وكتب على تويتر متوجها إلى مواطنيه ”اشحنوا أجهزتكم وإذا تأثرتم بانقطاعات في التيار الكهربائي، أبلغوا عن ذلك فورا“.

وانتقلت العاصفة التي ضربت ولاية كاليفورنيا، إلى الغرب الأوسط، ما أثر على شيكاغو بشكل خاص.

في واشنطن، بدأ تساقط الثلوج خلال ليل السبت الأحد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية غطاء ثلجيا يصل إلى 20 سنتيمترا في بالتيمور.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة حتى الثلاثاء.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن جمع مستشاريه لمناقشة مجموعة من الملفات بينها موضوع العاصفة.

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