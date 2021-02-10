زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات، الأربعاء، جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة وفانواتو في المحيط الهادئ، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من موجات عاتية، بينما أوضح المعهد الأمريكي إن مركز الزلزال يقع في جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي.

وأفاد المعهد الأمريكي في البداية بأن قوة الزلزال كانت 7.9 على مقياس ريختر ثم عدلها إلى 7.5 ثم 7.7.

ويقع مركز الزلزال على مسافة 400 كيلومتر جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي و430 كيلومترًا من فانواتو، وفقا لما ذكره المعهد.

تقع كاليدونيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 1500 كيلومتر تقريبًا شرق أستراليا.

والمنطقة التي تشمل كاليدونيا الجديدة وفانواتو المجاورة هي جزء من طوق النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد أعنف الزلازل على الكوكب.