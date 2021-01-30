زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة "بندر جارك" الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة ”بندر جارك“ التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء اليوم السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي أن ”الزلزال ضرب مدينة بندر جارك التابعة لمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج العربي“، مضيفًا أن“الزلزال وقع بعمق 10 كلم متر“.

ولم ترد أي تقارير عن حجم الأضرار والخسائر التي خلفها هذا الزلزال.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسة واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

وفي 16 من كانون الثاني/يناير الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مدينة ”كنك“ التابعة لمحافظة هرمزغان.

وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاة غرب البلاد، في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصًا.