هزة أرضية شمال مدينة حائل في السعودية

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة ٣,٠٧ درجة على مقياس ريختر وبعمق ٧ كيلومترات.
وقالت الهيئة السعودية: ”رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل“.
وأشار معلقون إلى أن هزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.
#هزه_ارضيه_حايل
الزلزال الثاني هو عبره عن هزه ارتداديه وتعتبر نهاية الزلزال انشالله ..الساعه ٨،١٥ صباحا
على بعد 25 كم شمال حائل
حفضكم الرحمن .☝️🌹💚
— * رواف * (@dfrntdf) January 30, 2021