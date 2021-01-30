هزة أرضية شمال مدينة حائل في السعودية

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية هزة أرضية شمال مدينة حائل بقوة ٣,٠٧ درجة على مقياس ريختر وبعمق ٧ كيلومترات.

وقالت الهيئة السعودية: ”رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ١:٣١ هزة أرضية بقوة ٣,٠٧ على مقياس ريختر وعمق ٧ كيلومترات وتبعد ٤٦ كم شمال مدينة حائل“.

وأشار معلقون إلى أن هزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.