المبعوث الأمريكي كيري يدعو لتكثيف إجراءات مكافحة التغير المناخي

قال المبعوث الأمريكي الخاص لملف التغير المناخي جون كيري، اليوم الخميس، إن من الضروري تكثيف الخطوات العالمية لمواجهة التغير المناخي، وإن العالم يحتاج لخفض اعتماده على الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى بشكل حاد.

وذكر أثناء عرضه لموقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من قضايا البيئة، خلال منتدى عبر الإنترنت في ميلانو لقادة الأعمال في مجموعة العشرين، أن ”الفشل في مؤتمر جلاسجو ليس خيارا“، في إشارة لمؤتمر دولي للمناخ يعقد في اسكتلندا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وبيّن كيري، في أول تصريحات له بعد توليه المنصب الرفيع الذي استحدثه بايدن، أن الولايات المتحدة تعود لمحادثات المناخ العالمية ”بخجل“، بعد أن ”تخلينا عنها لأربع سنوات ضائعة“ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي سحب البلاد من اتفاقية باريس للمناخ.

وكان كيري وزيرا للخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.