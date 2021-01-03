ابتكارات تحد من أضرار نفايات الأقمشة الملوثة لمياه البحار والمحيطات

اتخذ العديد من صناع الأقمشة حول العالم، طرقاً مبتكرة لتصنيع أنسجة قماش صديقة للبيئة، للحد من إنتاج النفايات البلاستيكية الدقيقة والتي عادة ما تتساقط عند غسل الملابس المصنوعة من الصوف والأنسجة والمواد الصناعية، ثم تنتقل من مياه الصرف الصحي المنزلي، حيث تستقر في مياه البحار والمحيطات والأنهار، ما يؤدي إلى تلوثها.

وذكر موقع The Asahi Shimbun الإخباري، اليوم الأحد، أن صناع الأقمشة يعملون على تطوير مواد جديدة تنتج كمية أقل من نفايات الأقمشة، وذلك ضمن معايير مكافحة التلوث.

وقال شوهي تاناكا، الأستاذ في الهندسة البيئية من جامعة كيوتو اليابانية: ”الأقمشة المصنوعة من الألياف الاصطناعية مريحة وعملية، ولكنها تفرض عبئا على البيئة، حيث من المهم النظر في التوازن بين الراحة والعبء البيئي“.

ولمواجهة تلوث مياه البحار والمحيطات، الناجمة عن نفايات الملابس، ابتكرت شركة Teijin Frontier اليابانية لصناعة الأقمشة، ألياف أقمشة بوليستر صناعية أطلقت عليها اسم Delta TL، لا تسقط جزيئاتها بسهولة.

وبينما تحتفظ ألياف الصوف العادية بالحرارة بشكل أفضل، فإن أقمشة بوليستر عكس ذلك.

ولكن خيوط أقمشة Delta TL تشكل حلقات مثل المناشف، حيث تمنع جزيئاتها من التساقط أثناء جولات غسلها.

أما شركة Patagonia الأمريكية لبيع معدات غسل الملابس في الهواء الطلق، فكشفت عن منتج يسمى حقيبة غسيل Guppyfriend بسعر (39.47 دولار)، تقوم بالتقاط ألياف الأقمشة المتساقطة أثناء جولات غسلها، لمنع تدفقها في مياه الأنهار والبحار.

بدورها طورت شركة Itochu Fashion System اليابانية لصناعة الملابس طريقة جديدة، لقياس كمية نفايات الأقمشة التي يتم التخلص منها من خلال غسيل الملابس، وذلك في مركز اختبار خاص بها.

واكتشفت أن الجولة الأولى من غسيل الملابس تنتج 0.53 غرام من النفايات لكل 1 متر مربع من الأقمشة في المتوسط، حيث بناء على ذلك حددت معيار تخفيض البلاستيك الدقيق الناجم عن الأقمشة إلى 0.25 غرام، أي نصف المتوسط.

كما تعمل جمعية أقمشة الألياف الكيميائية اليابانية JCFA ، على إدخال تقنية لتقدير حجم نفايات الأقمشة الناتجة عن غسل الملابس، لتطوير مواد جديدة في صناعة الأقمشة تخفض من كمية هذه النفايات المسببة لتلوث المياه.

وتبحث JCFA لتقديم التكنولوجيا المتقدمة، مع المنظمة الدولية للمعايير آيزو (ISO)، حتى يتم قبولها كمعيار عالمي لفحص نفايات الأقمشة.

من الصعب إزالتها

وكان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (IUCN) قد كشف في تقرير أصدره في عام 2017، أن 35 % من المواد البلاستيكية الدقيقة التي تدخل مياه المحيطات مباشرة في جميع أنحاء العالم تأتي من ألياف الأقمشة الصناعية.

وأشارت نتائج دراسات سابقة إلى أن التخلص من نفايات الملابس الصوفية عن طريق الغسيل يمثل أكثر من 0.3% من وزنها.

كما وجد باحثون أن نفايات ألياف الأقمشة الكيميائية وأنواع أخرى من الأقمشة البلاستيكية الدقيقة تستقر في محطات معالجة مياه الصرف الصحي.