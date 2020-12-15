15 ديسمبر

المسبار الفضائي "هايابوسا 2" ينجح في جمع عينات من كويكب ريوجو‎

المسبار الفضائي "هايابوسا 2" ينجح ف...

عثر العلماء على كمية أكبر من المتوقع من عينات الغبار والغاز الشبيهة بالرمال السوداء داخل كبسولة عادت إلى الأرض من كويكب ريوجو. وقالت وكالة استكشاف الفضاء

المصدر: لارا ثابت -إرم نيوز

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عثر العلماء على كمية أكبر من المتوقع من عينات الغبار والغاز الشبيهة بالرمال السوداء داخل كبسولة عادت إلى الأرض من كويكب ريوجو.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، اليوم الثلاثاء، إن المسبار الفضائي الياباني ”هايابوسا 2“ نجح في جمع كمية من العينات من سطح كويكب ريوجو، أكبر مما كان متوقعاً.

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فقد أعاد المسبار الفضائي ”هايابوسا 2“ العينات إلى الأرض في السادس من الشهر الجاري ، ويأمل العلماء أن تساعد المحتويات في إلقاء الضوء على أصول نظامنا الشمسي.

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وذكرت وكالة الفضاء اليابانية أن التحليل الأولي كشف أن المسبار نجح في جمع جزيئات من الغاز والتربة من كويكب ”ريوجو“، الواقع على بعد 300 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

من جانبه، قال يويتشي تسودا، مدير مشروع ”هايابوسا 2″، إنه قد تم إنجاز المهمة بصورة مثالية، واصفا إياها بأنها علامة بارزة في مجال أبحاث الفضاء.

وقال هيروتاكا ساوادا، عالم في وكالة الفضاء اليابانية، إنه كان عاجزًا عن الكلام عندما لمح العينة لأول مرة: ”كنا نهدف إلى 100 ملغ أو أكثر، وقد حصلنا على ذلك بالتأكيد“.

وقد تمكن المسبار من جمع عينات خلال عمليتي هبوط من سطح كويكب ”ريوجو“، ولأول مرة من تحت سطح كويكب.

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وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية أن العينات التي تم جمعها خلال عملية الهبوط الأولى كانت تشبه القهوة الداكنة أو بذور السمسم الأسود، بينما سيتم تحليل العينة الثانية خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة في تغريدة لها على موقع تويتر، إلى جانب صورة للكبسولة ومحتوياتها، أن ”عائد العينة يمثل نجاحا كبيرا!“.

كما يأمل العلماء أن توفر العينات المأخوذة من باطن سطح الكويكب معلومات من الأيام الأولى لنظامنا الشمسي منذ مليارات السنين.