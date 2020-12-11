الثانية في أقل من أسبوع .. هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية القاهرة

تعرضت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، لهزة أرضية، بقوة 3.25 درجة على مقياس ريختر، هي الثانية في أقل من أسبوع.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، إن محطات الهيئة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية، مساء اليوم الجمعة، على بعد 12 كلم جنوب غرب الجيزة، بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وعمقها وصل إلى 10 كيلو مترات.

وأضاف القاضي، خلال تصريحات صحفية، أن الهزة الأرضية شعر به المواطنون في القاهرة وبعض المدن المجاورة.

ولفت إلى أن هذا الزلزال هو الثاني، في أقل من أسبوع، الذي تتعرض له العاصمة القاهرة، لكن لم يتم تسجيل أي خسائر.

وتعرضت مصر، لهزة أرضية في 5 ديسمبر الجاري، شعر بها سكان العاصمة القاهرة، وعدد من محافظات الدلتا، وكانت هناك تحذيرات من توابع له.