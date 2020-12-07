7 قتلى جراء فيضانات مدمرة جنوبي إيران (فيديو وصور)

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما تم إجلاء المئات من العوائل، جراء فيضانات ضربت مناطق مختلفة في محافظتي فارس وبوشهر جنوب إيران.

وقال محمد باقر محمدي نائب رئيس العمليات في هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الإيراني، اليوم الاثنين، إن ”التقارير الأولية تشير إلى وفاة خمسة أشخاص في محافظة فارس فيما توفي شخصان في بوشهر، جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من المدن الإيرانية“.

وأضاف باقري، أن ”هناك سبعة منازل تدمرت بشكل كامل في محافظة بوشهر“.

فيضانات مدمرة تضرب محافظة فارس جنوب ايران وغياب تام لدور السلطات المحلية في مساعدة الناس وانقاذ حياتهم. ساعتين من المطر كشفت 40 عام من فساد وسرقات النظام الايراني pic.twitter.com/b9okqxDZas — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) December 6, 2020

وأوضح باقري، أن 6 مدن في محافظة فارس و3 مدن في محافظة بوشهر تشهد فيضانات وتزداد شدة الفيضانات في هذه المحافظات في كل لحظة، كما أعلنت خمس مقاطعات أخرى من البلاد حالة تأهب.

وقال باقري إن فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر في مدينة لامرد بمحافظة فارس عثرت على خمس جثث، وهي لرجل وزوجته وطفلهما، وشخصين آخرين.

فيضانات عارمة تجتاح مدينة بوشهر اليوم في #ايران 🇮🇷

6/12/2 pic.twitter.com/N4RVolpmoR — Global earthquakes (@uyiiytrfok) December 6, 2020

كما لقيت سيدتان مصرعهما في مدينة دشتستان بمحافظة بوشهر جنوب إيران -أيضا- إثر السيول التي اجتاحت المنطقة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 7 أشخاص في محافظتي فارس وبوشهر.

من جانبه، قال رئيس إدارة الأزمات الإيرانية إسماعيل نكار، في تصريح صحفي، في وقت متأخر من مساء الأحد، ”إن الفيضانات تسببت في أضرار مادية جسيمة في محافظتي بوشهر وفارس“.

الان بوشهر فيضانات من قوة الامطار . ايران

متداول pic.twitter.com/sjudOM0FL3 — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) December 6, 2020

وعقب حدوث فيضانات واسعة النطاق في محافظتي بوشهر وفارس، تم قطع عدد من الطرق في هاتين المنطقتين، وانقطاع التيار الكهربائي.

وبدأت الأمطار الغزيرة في هذه المناطق مساء السبت ولا تزال مستمرة حتى فجر اليوم الاثنين، وقال جهانغير دهغاني، رئيس قسم إدارة الأزمات بمحافظ بوشهر، لوكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”العديد من الطرق في المحافظة أغلِقت جراء هطول الأمطار والفيضانات“.

وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية في إيران، فإن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء في مناطق مختلفة من البلاد، وسوف تكون شديدة الهطول في الشمال الغربي، وبعض المناطق الغربية.

وقالت دائرة الأرصاد في بيان لها اليوم، ”ستشهد مناطق شمال شرق إيران تساقطا للثلوج؛ ما سوف يتسبب في انزلاق الطرقات وتقليل رؤية السائقين وتعطيل حركة المرور“.