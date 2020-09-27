وسط سباق الحصول على لقاح "كورونا".. نصف مليون سمكة قرش تنتظر الذبح

تنتظر نصف مليون سمكة قرش الذبح مع تسابق شركات الأدوية لإنتاج لقاحات الفيروس التاجي المصنوعة من أكبادها، بينما يحذر نشطاء الحفاظ على البيئة من الإقدام على هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن ”السكوالين“ من المكونات الرئيسة في بعض أشكال اللقاح التي يجري تطويرها الآن، وهو زيت طبيعي يتم الحصول عليه من أسماك القرش.

وتستخدم شركة الأدوية GlaxoSmithKline السكوالين، وهو مكون يستخدم في بعض اللقاحات التي تساعد على خلق استجابة مناعية أقوى.

وأضافت الصحيفة أنه في أيار/مايو ستصنع مليار جرعة من المواد المساعدة القائمة على أسماك القرش للاستخدام المحتمل في لقاحات ”كورونا“، وقد يؤدي هذا إلى كارثة محتملة لأسماك القرش والبشر، لأن هذا المورد غير مستدام ولا يمكن الاعتماد عليه للإنتاج الضخم للقاح ”كوفيد-19″، بحسب ما صرحت مجموعة نشطاء الحفاظ على البيئة Shark Allies في الولايات المتحدة.

ولدى المجموعة “ Shark Allies“ عريضة على الإنترنت تدعو العلماء إلى التوقف عن استخدام أسماك القرش في لقاح كورونا.

وبدلا من ذلك، يريدون من صانعي اللقاحات استخدام بدائل نباتية مستدامة، لإنقاذ أسماك القرش من الإعدام.

ولكن هناك حاجة إلى حوالي 3000 سمكة قرش ميتة لإنتاج طن واحد من السكوالين.



وتقدر Shark Allies أن تحصين سكان العالم بجرعة واحدة فقط من لقاح الفيروس التاجي من السكوالين من شأنه أن يؤدي إلى إعدام 250 ألف سمكة قرش، ويتضاعف هذا الرقم إلى نصف مليون في حالة الحاجة إلى جرعتين لحماية الناس من فيروس كورونا.

وأضافت ”Shark Allies“: ”يستخدم السكوالين المصنوع من زيت كبد سمك القرش في أغلب الأحيان لأنه رخيص ويسهل الحصول عليه، وليس لأنه أكثر فاعلية من المصادر الأخرى“.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى كارثة محتملة لأسماك القرش والبشر، لأن هذا المورد غير مستدام ولا يمكن الاعتماد عليه للإنتاج الضخم للقاح فيروس كورونا.

ولسنوات عديدة، تم استخدام لقاحات السكوالين المساعدة للعلاج أو الوقاية من الأمراض مثل سلالات مختلفة من الانفلونزا وفيروسات كورونا بما في ذلك السارس وفيروس كورونا، وكذلك داء الكلب.

وتخشى ”Shark Allies“ من أن الطلب على زيت سمك القرش ”السكوالين“ قد يرتفع بشكل كبير، وسط السباق العالمي لتطوير اللقاح، ما سيؤدي إلى إعدام عدد كبير من أسماك القرش من أجل أكبادها.

ولكن لماذا تختار شركة استخدام السكوالين المشتق من أسماك القرش في المواد المساعدة الخاصة بها، أكثر من البدائل النباتية المستدامة؟

الجواب الوحيد الذي يمكننا رؤيته هو التكلفة، فالسكوالين المستخرج من النبات أغلى بنحو 30% من نظيره المستخرج من سمك القرش. وأحد الأسباب التي تجعل السكوالين أرخص هو سهولة استخراجه من القرش.

وتستغرق هذه العملية 10 ساعات فقط، بينما يلزم ما يقرب من 70 ساعة من المعالجة للحصول على السكوالين من زيت الزيتون بدرجة نقاء أعلى من 92%.