فرق الإطفاء تكافح حرائق الغابات في غرب أمريكا والدخان يصل إلى أوروبا‎

في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات القاتلة التي تجتاح غرب الولايات المتحدة، يواجه الآلاف الذين تم إجلاؤهم في ولاية أوريغون وغيرها مصاعب يومية، فيما رصد علماء في أوروبا الدخان، اليوم الأربعاء، مع انتشاره على نطاق عابر للقارات.

ووافق الرئيس دونالد ترامب، مساء يوم الثلاثاء، على طلب حاكم الولاية، التي تتعرض مواردها لضغط كبير، بإعلان حالة كوارث اتحادية، مما يزيد المساعدات الاتحادية لجهود الإغاثة والطوارئ.

وأتت عشرات الحرائق على نحو 1.8 مليون فدان من الأحراج في ولايات أوريغون وكاليفورنيا وواشنطن منذ أغسطس آب، ودمرت آلاف المنازل وتسببت في مقتل 34 شخصا على الأقل.

وامتلأت سماء المنطقة بالدخان؛ بسبب حرائق الغابات التي وصفها مسؤولون وعلماء بأنها غير مسبوقة في نطاق انتشارها وضراوتها، الأمر الذي زاد من تعقيد أزمة الصحة العامة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ورصد علماء في أوروبا الدخان الذي وصل إلى القارة، في مؤشر على فداحة الكارثة.

وترصد خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي حجم وشدة النيران وانتقال الدخان الناجم عنها، عبر الولايات المتحدة ثم إلى خارجها.

وقال مارك بارينجتون كبير العلماء في خدمة كوبرنيكوس: ”حقيقة أن هذه الحرائق تُحدث كل هذا التلوث في الجو، لدرجة أن نرى دخانا كثيفا على بعد ثمانية آلاف كيلومتر، وتعكس حجم الدمار الذي تتسبب فيه“.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا: إن 16600 من عمال الإطفاء كافحوا 25 حريقا كبيرا يوم الثلاثاء.